Dansk porno 2017: Det er du vild med

Det er det samme, der sker hvert år omkring denne tid. Traditionen tro leverer medierne fortællinger om, hvad der har hittet i det forgangne år. Og helt efter traditionen viser det sig, at danske pornobrugere er ganske vilde med danske piger.

To betalingstjenester eromaxxx.dk og eroflix.dk samt tubesitet dansk-porno.com melder samstemmende, at dansk indhold er efterspurgt.

Her skal man dog lige huske på, at både eroflix og dansk-porno begge har fokus på det danske indhold, så brugeradfærden der er allerede betinget af, at de besøgende har en forkærlighed for dansk piger.

Men som det fremgik af statistik i fx 2015, hitter dansk indhold også blandt de danske brugere på verdens største tubesite, en trend der gælder stort set alle nationaliter: man onanerer helst til lokale talenter.

Eromax

Første tjeneste er eromaxxx.dk, der har set nærmere på brugeradfærd opdelt i landsdele, dage på ugen og tidspunkter på døgnet.

I hovedstadsområdet er det modne kvinder, frække blondiner og kvinder med hår på missen, der primært tænder og tæller hos pornoforbrugeren. Om kombinationen moden blondine med masser af hår så også lige er sagen, må derimod stå hen i det uvisse.

I Nordjylland er det lokale pornobillede et lidt andet. Her er det pornokategorierne Gammel, Lesbisk og Amatør, der primært får pornoentusiasterne helt op under taget af liderlighed, når der er fræk film på menuen.

Bor du fx i Syddanmark, så lyder top fem over de mest søgte pornokategorier som følger: Amatører, Modne, Behårede, Analsex og Gammel. Noget af et pornografisk femkløver, man selv med en nok så beskeden humor og fantasi burde kunne finde på noget finurligt at drille kammeraten i den del af landet med.

Brugerne af eromaxxx.dk ser klart mest porno om søndagen. Søndag er jo den dag på ugen, de fleste af os har tiden og overskuddet til det - og mon ikke, at rigtig mange tilvælger en omgang hardcore analsex på smartphonen fremfor en tur i kirken?

Den slags porno vil unge have

Eroflix

Eroflix.dk, der slår sig op på dansk og skandinavisk indhold, tegner der sig et lidt andet billede:

- Nu har vi jo kun et bestemt udsnit af danskerne hos os - nemlig dem, der tænder på mere uskyldig porno eller 'almindelig' sex, om man vil. Jeg kan tilføje, at i de tre år vi har været i luften, ikke har set nogen særlig forandring i interesse hos vores kunder. Det er de samme ting, der efterspørges - smukke danske piger, der viser alt. Måske skyldes vores succes, at den slags almindelige dansk porno ikke findes i særlig grad hos alle gratis tjenesterne, siger Mads fra eroflix.dk.

De mest populære kategorier er anal, store bryster, blowjob, sperm i ansigtet og MILF, men de mest populære søgeord, udover specifikke modeller, er dansk anal, milf, swinger og store bryster.

Mest populære modeller Jennie, Nicke, Samantha, Vicki og Candy Knox. Og det afspejles også i top fem listen over de mest sete film på eroflix.dk:

Jennie hungrer efter hård sex med Don DK. Danske drømmepiger. Bundet, ydmyget, gennemkneppet - med Samantha. Monsterpik i røven - med Pixie Tag mig hårdt.

I gennemsnit er brugerne på siden i tre minutter og ser fem sider.

Dansk-porno

Her er lidt statistik fra Dansk-Porno.com. Statistikken er baseret på 614.656 besøgende og 4.135.264 sidevisninger. Danskerne ser i gennemsnit 4,74 sider under et besøg, som i gennemsnit varer 4,18 minutter. Mobilen er den primære platform, 48 procent, desktop med 35 procent og de sidste 15 procent på tablet.

De klassiske videoer som Ida Amalie i sin sexdebut er stadig populære på dansk-porno.com, men de nye videoer med Nicole Brøggler, og især amatør- videoerne falder i rigtig god smag hos danskerne.

Top 5 på dansk-porno.com (sidevisninger i parantes):

Ida Amalie i sin sexdebut (108.250) Milli og Oliver - dansk amatørpar (76.588) Dansk MILF Ditte (65.139) Nicole Brøggler porno (49.795) Natasha har sex i bilen (46.069)

Top 5 mest populære modeller:

Sanna K Malou Love Rebecca (Katrine Poulsen) Jade Summers Erika (Ida Amalie)

Top 5 mest populære kanaler:

Jyske piger Analdebut Solo Piger Sexdebut Danske Piger

Pudsigt nok var mange af de samme film også blandt de mest set i 2015.

Om, det siger mest om, langtidsholdbarhed og kvaliteten eller om en meget lav opdateringsfrekvens, skal vi lade være usagt.

Der er små forskelle på regioner, men overordnet er trenden den samme for hele landet.

Regioner (mest populære kategorier):

Sexdebut Anal Lesbisk Casting Kendte

Region Hovedstaden:

Amatør Teen Ung Store bryster Trekant

Region Midtjylland:

Amatør Ung Teen Store bryster 18 år

Region Syddanmark:

Amatør Ung Teen Store bryster Pigesex

Region Sjælland:

Amatør Store bryster Ung Teen Trekant

Region Nordjylland:

Amatør Ung Store bryster Teen Solopiger

Google

Som man indirekte kan udlede ved at udforske de to nedenstående analyser på google trends, er danske pornobrugere antageligvis oftere på store amerikanske tubesites som pornhub og xhamster, end de er på danske pendanter samt danske betalingssider.

Nu foreligger der ikke tal for, hvor mange brugere der direkte skriver den korrekte url i adressefeltet i browseren, eller hvor mange der har den liggende som bogmærke - men med lidt god vilje kan man sige, at denne oversigt peger på, at flere danskere ender på et stort amerikansk tubesite end på en dansk pornoside.