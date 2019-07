Dansk pornochok: Vi googler mindre porno end nogensinde

Vores interesse i porno ser ud til at dale. I hvert fald googler vi relativt mindre porno nu, end vi har gjort på noget tidspunkt siden maj 2005, kort efter google begyndte at registrere den slags.

Det fremgår af data fra google trends.

Før du begynder at himle op om, at du da søger masser af porno, så skal det lige anføres, at statistikken i google trends handler om den relative andel af pornosøgninger ud af samtlige søgninger. Så det er ikke det faktiske antal søgninger. Altså kan det godt forholde sig således, at danskerne googler mere porno end nogensinde, men så googler vi endnu mere af alt andet også.

Desuden skal vi heller ikke glemme, at mange skriver den specifikke url på det site, som de er ude efter, for eksempel pornhub.com, bigtits.com, eller hvad der nu trækker.

Vores pornosøgninger toppede i juli 2014, og ved nærmere eftersyn kan man også konstatere, at netop juli måned altid peaker. Mon ikke det er varmen, den mere tid samt de letpåklædte kvinder (og mænd), der får det til at krible i fingrene og andre steder.

Julen er en anden pornohøjtid i Danmark, og det kan skyldes, at man simpelthen har mere tid, og at der i øvrigt ikke sker så meget ude i Verden, som man gider google.

Ser vi nærmere på søgninger de seneste 15 år, tegner der sig et klart billede af vores pornointeresser:

Tubesites sidder tungt på søgningerne, for dansker elsker gratis porno. Og gerne i høj HD kvalitet. Derudover kan man konstatere, at modne MILFs trækker i søgefingrene, ligesom homoporno hitter.

Nogenlunde samme billede tegner sig, hvis vi ser nærmere på de stigende trends de seneste fem år: Bortset fra at det i medierne ekstremt omtalte fænomen, hævnporno, slår igennem. Her skal man så nok huske på, at søgninger på hævnporno ikke nødvendigvis handler om få stillet sin erotiske nysgerrig. Og så er bedstemor gået hen og blevet en frækkert...

Så kan man more sig over, at folk i Hovedstadsområdet, som i google trends indbefatter Nordsjælland, er de relativt mindst pornointeresserede. Omvendt har resten af Sjælland været de mest aktive de seneste 15 år.

Men vi skal længere ind, vi skal ind på byniveau de seneste fem år:

Her hitter Nakskov samt Erslev i Nordjylland, hvor indbyggerne er relativt mere interesserede i porno end i andre ting i forhold resten af kongeriget. I den anden ende ligger Herlev og København.

Udkantsdanmark bruger med andre ord en større del af de samlede googlesøgninger i området på porno.

Man kan også konstatere, at de to mest populære modeller i Danmark de seneste mange år er Denice Klarskov og Nicole Brøggler.

Men hvad pornogoogler vi lige nu?

Well - de seneste syv dage er ikke meget anderledes end de seneste 15 år:

Gratis dansk homo-porno og MILFs er lige noget for danskerne. Nu og til alle google-tider.

