Danske Alicia og Elvira til kamp imod insta-censur

Den danske seksualitetsdebattør fra Seksualpolitisk forum, Steen Schapiro, påpegede i forbindelse med sidste års strammere regler på facebook og tumblr, at disse begrænsninger af seksuelle udtryk og ytringer på sociale medie sker, fordi tech-giganterne bliver mere og mere bekymrede over at blive retsforfulgt i USA for at opfordre til sex og især kommerciel sex.

- Hvilket vil sige porno, strip, sexsalg og andet sexarbejde. I USA hærger et enormt og helt overdrevet hysteri for ‘trafficking’ og udnyttelse af mindreårige, selvom der er relativt få tegn herpå. Reelt handler den moralske panik nok lige så meget om at lukke ned for sexarbejdernes muligheder for at annoncere - således er flere store websites blevet lukket ned af myndighederne i løbet af det sidste år.

- Herved gør man sexarbejde endnu mere stigmatiseret og farligt - for nu kan de ikke længere annoncere lovligt og screene deres kunder, siger Schapiro.

Han påpeger, at de nye grænser, som ingen ved, hvordan vil blive håndhævet, også begrundes med, at ingen må blive ‘stødt':

- Brugerne må ikke risikere at møde et seksuelt sprog eller en flirt eller noget erotika, for så kan det være over deres grænser. En ting er, at det er ufedt at dele hård porno midt i en fælleskabsflade, fint nok.

- Men når man slet ikke må anbefale, flirte, fortælle eller dele noget om sex for ikke at støde en eller anden person et eller andet sted i verden, er det den moderne nypuritanske krænkelseskultur, der er gået helt amok.