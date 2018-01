Danske Mill har pegging-debuteret: Så frækt er det med strap-on

Singlepigen fra København har oplevet et stort erotisk rush ved at penetrere en mand

42-årige danske Mill har et stykke hen ad vejen nu oplevet, hvordan det er at være udstyret med en erigeret penis. For nylig debuterede hun som den anal-givende part med en mandlig bekendt, der modtog.

Det kaldes pegging.

Nu forstår Mill bedre, hvorfor mange mænd er så kække og kæphøje i forbindelse med sex.

Der skulle gå hele 42 år inden den høje blondine skulle få mulighed for at sætte sig i en mands sted rent seksuelt. En god mandlig bekendt, der tænder på at modtage analt, indtog rollen som den underdanige og modtagende part i sengen.

En givende omgang 'nu-bytter-vi-kønsroller-sex', der var lidt af en øjenåbner for Mill, som ikke er bange for at indrømme, at hun til fulde udnytter tiden som single, ikke mindst rent seksuelt.

Efter nu at have pegging-debuteret sammen med en mand bliver næste skridt for fitnessinstruktøren og bloggeren Mill nu at finde frem til en kvinde, hun kan tage med sin strap-on.

Mill har blogget om sin pegging her.

Mange kvinder oplever penis-misundelse

- Jeg har en klar ide om, at rigtig mange kvinder inderst inde rigtig gerne vil opleve, hvordan det er at have en erigeret penis i forbindelse med sex, siger københavnerpigen til Ekstra Bladet.

Hun indrømmer, at hun til en vis grad lider af penismisundelse. For et er, som kvinde, som hun siger, at modtage pik. Noget helt andet er, hvordan det opleves at være den, der råder over det penetrerende udstyr.

Når sexdrømmen af helt naturlige årsager ikke kan gå i opfyldelse, så kan man da komme et stykke hen ad vejen ved at dyrke pegging. Hvor man som kvinde ifører sig en såkaldt strap-on (påspændings-dildo).

Glæder sig til pegging med en pige

- Som udgangspunkt er jeg seksuelt kun til mænd, men vil også rigtig gerne prøve at dyrke pegging med en anden kvinde, hvor det er mig, der er manden i sengen.

- Det ligger mig ikke så fjernt endda. Indimellem kan jeg nemlig godt lide at være den, der seksuelt styrer. Og kan jeg så endda tage en anden kvinde med en strap-on, som blev hun taget af en mand, så kan det kun blive en rigtig fed sexoplevelse.

Mill tror, at hun vil kunne give den endnu mere gas, når hun dyrker strap-on-sex med en kvinde frem for en mand. Men den tid, den glæde og fornøjelse.

- Da jeg lige så forsigtigt tog min søde mandeven med påspændings-dildoen, hvor det i sagens natur udelukkende handlede om anal penetration, gik vi lige så forsigtigt frem. Efter at vi først og fremmest havde talt tingene godt og grundigt igennem.

- Og heldigvis fik vi en rigtig fin og intens oplevelse sammen. Så næste gang vil jeg fødes som mand, siger Mill, som gerne vil opfordre andre til at forsøge sig med denne form for sex.

Ingen tvang

I sit blogindlæg fortæller Mill blandt andet følgende om det at være 'mand i sengen':

'Under alle omstændigheder har jeg nu fået en noget bedre forståelse for nogle af de handlingsmønstre, mange mænd udviser i forbindelse med sex. I dag kan jeg bedre sætte mig ind i, at visse fyre har en tendens til at blive lidt kæphøje på grund af det, de nu engang render rundt med mellem benene. For man kan ret hurtigt blive en smule kæk og kæphøj, når man render rundt med sådan en dejlig ”ting”, man kan udrette alt muligt spændende med.'

