Danske Misse om god porno: Vi får begge orgasme

Sødmefuld og lattermild. To ord, man måske ikke tror, vil passe på en ægte Amagerpige med sex som sit arbejde.

Men det gør de.

Den 33-årige sexmodel og campige er dog også ganske bramfri, vild og street smart, som kun en pige, der har tilbragt det meste af sit liv i et socialt boligbyggeri på Amager - fra før det blev rosevin på altanen ved stranden og åndløse blokke i glas og beton i Ørestaden - kan være.

Misse debuterede som pornomodel for fem år siden efter en indkørsel som webcammodel, og hun har nu endelig fået sin helt egen hjemmeside i eget navn, danskemisse.dk.

Vi taler med Misse en varm sensommerdag, hvor hun bagefter skal i Ikea med en af sine bollevenner.

- Hvordan kom du ind i pornobranchen?

- Well, det begyndte egentlig med, at jeg havde fået taget nøgenbilleder af mig selv, som blev sendt rundt blandt venner og veninder, hvor især mine veninder bitchede over dem. Det var jo hævnporno, men jeg kunne faktisk lide det.

- Jeg fandt altså ud af, at jeg nød at vise mig frem, så jeg lavede en del med kærester. Og snart opdagede jeg dkwebcam.dk, hvor jeg kunne vise mig frem og få penge for det. Det var nyt og spændende, og det var live, det kunne jeg lide, fortæller Misse, der elsker at se sig selv nøgen.

- Og jeg har det helt fint med, at mænd onanerer, når de ser på mig. Det er lidt pirrende, sige Misse, der sidenhen tog sin veninde med til det første pornoshoot for fem år siden.

Misse tænkte, at veninden var den helt rigtige til at overvære sådan en onaniscene, for hun havde været med til en af Misses to fødsler.

- Men hun gik midt i det hele, det var mere grænseoverskridende at se mig onanere end at se mig føde, haha. Den scene ligger faktisk på min side.

Iscenesat voldtægt

Så gik det det stærkt. Misses anden pornoscene havde et voldtægtstema.

- Den er jeg rigtig glad for. Den byggede på min egen fantasi, jeg kan godt lide at blive taget - det er der jo mange kvinder, der kan. Jeg har ofte fantaseret om at blive bortført i en varevogn og ‘voldtaget’ af flere mænd. Ligesom i filmen.

- Oplevelsen var fed, for det var nogle store fyre, som kunne tage fat og være lidt voldsomme. Så kunne jeg bare give slip og lade mig føre med. Og man kan se, hvor våd og ophidset jeg er. Jeg fik dog ikke orgasme i lige den scene, forklarer Misse, der nemlig skal føle en eller anden form for intimitet eller samhørighed for at få orgasme.

Hun afslører, at man dog kan tvinge dem frem med et magic wand massage-apparat.

- Og jeg får så godt som altid orgasme i mine onaniscener.

Hård sex

Misse har faktisk hårdere sex i virkeligheden - med sine bollevenner - end hun ofte har på film. Privat elsker hun BDSM med afstraffelse, smæk, hård anal og så videre. Men der er alligevel en sammehæng mellem pornosex og virkelig sex:

- Man kan sige, jeg øver mig i privaten. Analsex dyrkede jeg først hjemme. før jeg kastede mig ud i det på film. For eksempel havde jeg på et tidspunkt en kæreste. som var vild med såkaldt gaping (åbent numsehul) og store ting i numsen.

- Det var i den periode, hvor jeg så lavede film med et baseballbat… siger Misse, der allerede som teenager var vild og sexdebuterede tidligt med en ulovligt ældre fyr, som blev hendes kæreste,

- Men der var ikke noget overgreb i det, jeg ville sgu selv, selv om min forældre protesterede kraftigt. Vi måtte knalde i solcentre og den slags steder for at undgå at blive opdaget, siger Misse med et stort grin.

Fordomme

Nu bor Misse i et boligkompleks, hvor hun flere gange har oplevet fordomme om, at hun sexarbejder.

- En eller anden opdagede, hvad jeg laver, og snart gik rygterne. Til sidst henvendte en ældre dame sig. Hun fortalte om rygterne og spurgte, om det var sandt. Og jeg kan mærke, at nogle kigger skævt til mig og mine unger nede på legepladsen. En kvinde har kaldt mig klam, og andre har sagt, at det er synd for mine unger, at jeg laver porno.

- Jeg synes, det er fjollet. Jeg kan sagtens være en god mor, selvom jeg laver porno og webcam. Jeg har masser af fritid og er enormt meget sammen med mine børn, siger Misse, der laver porno cirka to gange om ugen og camshow to gange.

- Det er sex fire gange om ugen - har du overhovedet lyst til sex privat?

- Ja, for jeg bliver helt høj af at camme og lave porno. Så når jeg kommer hjem, vil jeg have mere. Jeg kan næsten være lidt ærgerlig, hvis jeg skal hjem og hente børn istedet, haha. Jeg er dog på ingen måde nymfoman, der er da dage, hvor jeg slet ikke tænker på sex. Men glad for sex, det er jeg.

Forberede

Misse forbereder sig mentalt og fysisk, før hun skal på et shoot.

- Jeg går lidt ind i en boble et par dage før. Gør mig lækker, forkæler mig selv, lægger ansigtsmaske og ordner negle og fødder. Og spiser en masse mad, sikkert på grund af nerver, men det er en god nervøsitet. Hvis det er en scene med et tema og lidt handling og ikke bare knalde-knalde, forsøger jeg at finde ud af, hvordan den tænder mig, prøver at finde det i mig selv. Og så øver jeg mig på replikkerne.

- Jeg møder ikke bare op og spreder ben. Det kan jeg ikke, jeg skal selv være med i det. Men samtidig skal man kunne være åben i situationen, for det sker, at scenen udvikler sig til noget andet, end man havde forestillet sig, og så skal man kunne gå med på det, siger Misse, der har tre elementer, som udgør god optagelse.

- Alle deltagere får en naturlig orgasme. Vi skal have det sjovt og grine meget, og så skal der helst ikke være for mange stop undervejs, for jeg vil helst bare knalde.

