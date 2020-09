Danskerne: Derfor elsker vi denne sexform

Bondage og dominans, smerte og sadisme, magt og underkastelse er ikke nyt i seksuelle lege, men i de senere år har BDSM fyldt godt i medierne og sikkert også ude i danskernes hjem.

Mens kun de modne kan huske Mickey Rourkes pirrende leg med Kim Basinger i ‘9½ uge’ fra 1985, har ingen kunnet undgå Askepot-fortællingen om den unge Anastasia Steeles møde med den dominante rigmand Christian Grey i film- og boguniverset ‘50 Shades of Grey’ fra 2012 og frem.

To nye undersøgelser viser forskellige sider af BDSM, som i gamle dage blot blev benævnt S/M. Det står for Bondage & disciplin, Dominans & submission samt Sadisme og Masochisme.

Kvinder søger information

Den første bygger på data fra verdens største pornoside, pornhub.com, der har set nærmere på brugernes BDSM-adfærd.

Udover BDSM er andre relevante søgeord på platformen fx bondage, slave, latex og spanking - og sammen med de flere hundrede andre relaterede søgeord udgør de 1,5 procent af alle søgninger.

Det viser sig, at kvinder i langt højere grad end mænd taster disse ord ind, når de skal have lidt visuel inspiration. Det er hele 86 procent mere sandsynligt, at en kvinde skriver et BDSM-relateret ord i søgefeltet, end en mand.

De kvindelige besøgende er ligeledes 160 procent mere interesserede i film med folk, der får smæk og finger (spanked and fingered). Og så er de mere vilde med bøsse-BDSM end mændene.

Desuden fremgår det, at modne brugere over 55 er mere til søgninger på sort sex. Dem, der søger mindst, er i aldersgruppen 35-44.

Danskerne er generelt ret BDSM-begejstrede: Vi ligger 35 procent over det globale gennemsnit, der toppes af Hongkong og Schweiz.

Derfor BDSM

Kvantitative undersøgelser som ovennævnte fortæller sjældent noget folks tanker og følelser. Det gør det andet studie til gengæld.

Forskningsartiklen med den sigende titel ‘What Is So Appealing About Being Spanked, Flogged, Dominated, or Restrained? Answers from Practitioners of Sexual Masochism/Submission’ bygger nemlig på fortællinger fra 227 udøvere af BDSM.

Deltagerne blev fundet på diverse BDSM-fora på nettet. Forskerne var i første omgang interesserede i, hvilke grunde folk angav for at dyrke den slags sex, samt hvor deltagerne selv mente, lysten til BDSM stammede fra.

Som det fremgår af ovenstående skema, har BDSM-folket to typer forklaringsmodeller på, hvor lysten kommer fra.

Den ene går på, at man altid har haft behovet, men ikke nødvendigvis altid erkendt det. De fleste af deltagerne, 78 procent, havde denne opfattelse.

Den anden handler om, at man har lært det - for eksempel via en ny sexpartner, på grund af oplevede overgreb som barn eller på grund af barndomslege, der kobles til følelsesmæssig og seksuel opstemthed.

Lige den seksuelle arv-miljø-diskussion får man næppe noget endegyldigt svar på.

Denne del af BDSM er afgørende for god sex

Handler om magt

Omvendt er der mere håndfaste grunde til at få og give smæk, dominere, binde og hvad der ellers er på den omfattende BDSM-menu.

Her fandt forskerne en række hovedtemaer: Magt, smerte og opnåelsen af en udvidet bevidsthedstilstand.

Magtlege står øverst på listen. Og især kvinderne i undersøgelsen var glade for at afgive den til en partner i rollespil eller bondage.

Foto: Shutterstock.com

Smerte og endorfiner

Efter magtlege var smerter den hyppigst angivne grund til at dyrke BDSM, som gerne fører til stor seksuel ophidselse og udvidet trancelignende bevidsthedstilstand.

Forskerne anfører, at det kan sammenlignes med andre smerterelaterede, euforiske fænomener som ’runner’s high’ og ’fødselsorgasmer’: Smerten udløser endorfiner i kroppen, der både lindrer og gør en opstemt.

Nogle af deltagerne fortalte, at BDSM-lege giver dem indre ro, som en slags meditation - især dem, som bliver bundet, oplever det som mindfulness.

Sexdrive

Men hvorfor bliver ikke alle, der for eksempel har oplevet ladede lege som børn, så BDSM-udøvere som voksne, og hvorfor bruger de fleste andre non-erotiske aktiviteter som stoffer, sport og meditation for at opnå de udvidede bevidsthedstilstande?

Ifølge forskerne kan svaret være, at BDSM-udøvere har et større sexdrive, der igen kan forklare, at de har en mere divers og flydende seksualitet: De dyrker flere forskellige sex-aktiviteter og fantasier (ikke kun BDSM) end den almindelige befolkning og er ikke så entydigt hetero- eller homoseksuelle som andre.

Betyder det så, at danskerne er 35 procent mere liderlige end det globale gennemsnit?

Næppe - men det kan være et udtryk for, at et relativt større seksuelt frisind også udmønter sig i større åbenhed overfor seksuelle lyster, herunder BDSM.