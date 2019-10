Danskerne er slet ikke så kinky som du tror

En de mest omfattende og tilbundsgående befolkningsundersøgelser om sex, der nogensinde er lavet herhjemme og i udlandet, er lige kommet på gaden.

I Projekt Sexus, der kan læses her, deltog omkring 60.000 danskere fra 15 år og op. I rapporten, der er ført an af overlæge Morten Frisch fra Statens Serum Institut og professor Christian Graugaard fra Aalborg Universitet, kan du finde svar på de fleste spørgsmål, du måtte have om danskernes sexliv.

Så ofte har danske singler sex

Har du fulgt nogenlunde med det seneste tiår, vil du vide, at danskere - som de fleste andre i den vestlige verden - har læst BDSM-bøgerne ‘50 Shades of Grey’ i stor stil (i 2015 rundede salget 125 millioner verden over) eller set filmene, som har omsat for 1,3 milliarder dollars globalt.

Er alle danske kvinder og mænd så vilde med BDSM?

Nej, på ingen måde. Det viser sig, at tre ud af fire mænd og kvinder IKKE har hverken fantaseret om eller prøvet at deltage i bindelege eller lege med dominans og underkastelse det seneste år.

15 procent af kvinder og 19 procent af mænd har fantaseret om det, mens 10 procent har haft det som en del af deres sexliv i årets løb.

Af de ti procent, som har udlevet BDSM-fantasier, er de fleste mellem 15 og 44 år.

Trekant

Medierne har jo også svælget i trekanter, men heller ikke det er så udbredt: 20 procent af kvinder og 41 procent af mændene har fantaseret om det, men kun tre procent af mænd og en procent af kvinderne har prøvet sex med flere det seneste år.

Swingersex er endnu mindre udbredt. Kun syv procent kvinder drømmer om det, mens det samme gælder for 18 procent af mændene. Mindre end en procent har været i swingerklub i år. Det er mest udbredt blandt mænd i alderen 45 til 54.

Mand er bekymret: Kæresten er for vild med swingersex

Glæde og skam

Klinisk sexolog og kropsterapeut Michael Loua fra elskeriet.dk glæder sig over rapporten og har en lidt mere positiv udlægning af tallene omkring seksuelle eksperimenter.

- Grundlæggende viser undersøgelsen, at cirka 30 procent af danskerne enten har fantasier omkring eller har prøvet alt fra bdsm og rollespil til trekanter og swingersex. Og det er jo efterhånden så mainstream, at mange er åbne overfor den del af sig selv. At langt færre ikke har prøvet de ting, som de har fantaseret om, det seneste år, kan have mange forklaringer.

- Nogle kan bare godt lide at lege med en fantasi og har ikke noget behov for at udleve den andet end gennem porno og onani.

- Andre har måske erkendt, at fantasien kan være svær at få ført ud i livet. Det er for eksempel ikke sådan ligetil at arrangere den våde drøm om at være nonne, der mod sine bønner bedækkes af ti svedige soldater. Og så er der også dem, som ikke kan eller tør dele fantasierne med deres partner, fordi de rammes af skam.

Se også: Smæk og dominans: Så udbredt er det

- For eksempel er fantasier om swingersex og trekanter jo drømme om sex med anden end den faste partner, og utroskab er stadig set på med meget fordømmende øjne, hvilket undersøgelsen også viser. Når utroskab, eller noget der bare minder om det, kommer med i fantasierne, bliver det ekstra svært at tale om.

- Det fremgår jo ikke af studiet, om folk har det godt eller skidt med disse fantasier, eller hvorvidt fantasierne bliver en aktiv del af sexlivet.

- Heldigvis er netop denne undersøgelse med til at kaste lys over danskernes sexliv og lyster, hvor blandt andet normaliseringen af vores fantasier med tiden kan fjerne lidt af den skam, som mange går rundt med, og som hindrer os i at få ord på vores hemmelige og hede drømme, siger Michael Loua.

Læs hele Projekt Sexus her.

Hver anden dansker dyrker næsten aldrig oralsex