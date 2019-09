David laver fremtidens porno - og det er ikke et kønt syn

Hvad skal vi med billeder af ægte kønsdele i aktion, når vi kan få kunstig intelligens til at lave digitale fotos af digitale kønsdele i aktion?

Med AI, machine learning og en syndflod af allerede produceret porno satte amerikaneren David Mack sig for at skabe syntetisk porno. Mack, der researcher i kunstig intelligens og har en fortid i spiludvikling, fortæller i en lang artikel om udfordringerne ved at lave AI-porno.

Ud fra en ide om at porno er generisk og modellerne identiske og udskiftbare, går projektet grundliggende ud på at fodre computeren - med programmet Generative Adversarial Network (GAN) - med fotoer, gif’er og videoer af pornografisk karakter.

Sex-jurist hejser flaget igen: Her er blowjob-robotten

Kendis

Det program har tidligere vist sig at kunne skabe realistiske fotos af forestillede kendisser, som ligner virkelige kendte. En digital kendis, så at sige.

Programmet lærer hen af vejen, hvordan for eksempel en kvindes kønsdele ser ud, og jo flere data (fotos, videoer) det får, desto bedre bliver det i stand til at genkende en vagina og efterhånden også i stand til at lave sine egne versioner.

Til det formål stjal/lånte David Mack så 200.000 billeder fra diverse bittorrent-arkiver. Bittorrent-arkiver var her, hvor mange pornopirater gemte og udvekslede ulovligt downloadet og rippet porno, før de store tubesites med gratis porno for alvor slog igennem for cirka ti år siden.

Se også: Lucy, 48: Jeg vil gerne have en sexrobotkæreste

Flippet ud

For at fokusere og forenkle sit eksperiment valgte Mack kun fotos af kvinder, solo i forskellige stillinger.

Første forsøg flippede fuldstændigt ud. GAN leverede noget, der lignede et mareridt af muterede kropsdele sat sammen i groteske former. Tænk David Cronenbergs ‘Fluen' - du kan se dem her.

‘GAN have problemer med at placere hænder, arme, ben og ansigter de rigtige steder', erkender Mack, som tilbage på tegnebrættet udtænkte en ny plan.

Nu skulle GAN kun fodres med vagina-fotos i close-up på samme måde, som den kunstige intelligens tidligere havde haft succes med ansigtsbilleder af kendisser: En relativ enkel struktur, som ikke burde forvirre.

Derpå måtte han igennem møjsommeligt arbejde med at håndkode et hav af fotos, indtil GAN kunne genkende dem selv.

Se også: Sådan vil sexrobotter gøre dit sexliv bedre

Se dem her

Og så kom der digitale vaginaer ud i den anden ende. De så dog sære ud, for på mange af original-billederne var der fingre med, hvilket skabte ‘finger-vagina-things', som Mack døbte dem.

Ikke desto mindre har David Mack nu lavet hjemmesiden ThisVaginaDoesNotExist.com, hvor du ser de digitale vaginaer. Heldigvis er de i meget lav opløsning, for nogle er dem er skræmmende.

Se også: Her er pornobrugernes drømmekvinde

Etik

Mack er lidt skuffet over, at han ikke har kunnet finde finansiering til at videreføre sig eksperiment. Og han gør sig flere tanker om pornoens etiske udfordringer (men ikke om det problematiske i at bruge en masse porno, som andre ejer rettighederne til).

Han forestiller sig, at porno skabt med kunstig intelligens vil gøre verden til et bedre sted ved at redde en masse stakler fra pornobranchens ødelæggende virksomhed - de vil godt nok blive arbejdsløse, men så kan de finde noget andet og sundere at tage sig til, er hans tankegang.

Derudover byder hans høje etik ham, at den ægte porno, der ligger til grund for digitale version, skal være produceret under forsvarlige forhold. Og så skal denne kunstigt skabte porno vise uvoldelig og samtykkende sex med et positivt budskab.

HER kan du læse interview med den computerskabte pornostjerne Shy Yume:

Drømmemodellen Shy Yume afslører sine lyster: Vild med analsex