Den ægte vare: Her er tendensen i sexlegetøjsbranchen

Selvfølgelig skal en sexdukke helst ligne en villig 22-årig pornostarlet. Det har altid været målet, men fordi teknologien nu er til det, er ultrarealistike sex dolls i højde og drøjde og feel tættere på den ægte vare end nogensinde (bortset fra de aldrig siger nej) og de er derfor også ret populære - på trods af voldsomme priser.

Men det er ikke kun dukker, der skal være så naturtro som muligt. Ifølge Mathilde Mackowski fra Skandinaviens største sexshop sinful.dk er the real thing tendensen på årets sexlegetøjsmesse i Los Angeles, Californien.

Til ANME (Adult Novelty Manufacturer’s Expo) mødes distributører, forhandlere og producenter fra hele verden for at mingle, for at se, hvor markedet er på vej og for at lave nogle gode deals.

Mackowski, der for nylig slog Lars Larsens Jysk i en prisuddeling for dansk onlinehandel, har sendt en video, som du kan se over artiklel, fra sit besøg på messen. Den handler netop om denne tendens. Især i forhold til kvindesiden er det påfaldende, al den stund at det meste sexgear til kvinder i de seneste mange år har lignet alt andet end den ægte vare.

Udover sexdukker finder hun blandt andet en dildo med forhud samt en fjernbetjent dildo, der rejser sig ved et tryk på knappen.

Eksperter forventer, at den globale omsætning på sexlegetøj vil være omkring 29 milliarder dollars i 2020, med en årlig vækstrate på cirka syv procent.

Realistisk

Tidligere i år lancerede verdens største producent af onanirør til mænd Fleshlight en række naturtro afstøbninger af kendte pornostjernes pikke. I den forbindelse spurgte vi indehaver af den erotiske shop for kvinder og par lust.dk Sabina Elvstam Johns, om der er et marked for realistiske dildoer, som er støbt efter pikhelte.

- Jeg tror, at den kvindelige seksualitet er ved at nærme sig den traditionelt 'maskuline' - hvor følelser og sex sagtens kan adskilles. Speeddating, Tinder-sex, og hvad har vi. Måske er internettet med til at afdramatisere det udelukkende fysiske aspekt og gøre det legitimt at tænde på ting, lige på og hårdt, også for kvinder.

- Jeg tror måske godt, der kan være et marked for disse afstøbninger, fordi vi oplever en modreaktion mod alt det pæne og overæstetiske sexlegetøj - nu vil vi kvinder også have det lidt mere 'dirty' med. Det er ok at være liderlig og tænde på realistiske visuelle stimuli.

Da pornolegenden Rocco for et par år siden lancerede en silikoneversion af sin pik, udtalte sexlegetøjstester JoanB fra joanb.dk:

- Min erfaring, fra alle de mange år, jeg har holdt foredrag, homeparties med sexlegetøj og fortalt og skrevet om nye produkter på markedet, siger, at det er den mere voksne mand og kvinde, der foretrækker de såkaldt realistiske dildoer.

- Altså dildoer, der ligner den ægte vare. Og højest sandsynlig på grund af, at det er den type af dildo, man bedst kender fra 60'erne, 70'erne og 80'erne. Mens de yngre generationer, helt generelt, hælder lidt mere til dildoer og vibratorer, der ikke ligner en penis.

