Den er god nok: Kvinder er mere selvoptagede i sengen

Manden bliver erotisk opstemt af at røre ved og se på en kvindes erogene zoner områder. Heldigvis nyder kvinden det så også - tilgengæld er det ikke lige så ertosik stimulerende for hende at røre ved og se på en mand...

Det er en af konklusionerne på en ny undersøgelse med titlen ‘The erogenous mirror: Intersubjective and multisensory maps of sexual arousal.’

Universitetspsykologer fra Storbritannien ville se nærmere på vores erogene zoner - men ikke kun på, hvor vi selv kan lide at blive stimuleret, men også hvor meget vi nyder at stimulere partnerens sexzoner. Især fordi sex jo netop er en interpersonel oplevelse, hvor der typisk gensidig berøring samt betragtning af hinandens kroppe.

613 mænd og kvinder deltog i studiet, hvor de skulle karakterisere intensiteten af at blive berørt - og set på - forskellige dele af kroppen, især de erogene områder. Samtidig skulle deltagerne også angive, hvor de helst berører og ser på en partners krop og intensiteten i nydelse derved.

Altså: Hvor nyder du mest at blive rørt ved og set på, og hvor nyder du mest at se på og røre ved en partner.

Som man kan se på nedenstående figur, er der både ligheder og forskelle kønnene imellem:



Forskning viser, at de erogene zoner på mænd og kvinder langt henad vejen er identiske, og de udgør cirka 25 procent af kroppens overflade - såsom kønsdele, bryster og brystvorter, inderlår, balder, læber, hals, ører.

Kropsdele

Deltagerne skulle rate forskellige kropsdele, som forskerne inddelte i tre grupper: De seksuelle (kønsorganer, bryster, brystvorter, inderlår, balder), de sensuelle (mave, fingre, læber, hals etc), de ikke-ophidsende (lægge, albuer etc).

Det viser sig, at vi i høj grad spejler, hvor vi bedst selv kan lide at blive rørt ved seksuelt: Fx nyder man at blive kildet på balderne, nyder man også at kilde partnerens balder. Det samme gælder også i forhold til, hvor man kan lide at blive set på. Tænder du på at blive kigget i skridtet, nyder du også at kigge din partner der.

Begge køn nyder mere at blive rørt ved end at blive set på.

Det giver lige meget at se på sin partners seksuelle områder som at røre ved dem.

Derudover var der kraftige kønsforskelle:

Mænd synes, det er meget mere erotisk at røre ved eller se på sin partners erogene zoner end kvinder gør.

Mænd er lige begejstrede for at røre ved (partnerens) og blive rørt på de sensuelle områder, mens kvinder finder berøring af partnerens sensuelle mere ophidsende end mænd.

‘Therefore, males’ preferences for touching or looking at women aligned more closely with women’s own preferences for being touched or looked at than did the converse.’

Her er de erogene zoner

Præferencer

Det viste sig også, relativt set, at kvinder i parforhold og kvinder, der tager p- piller, samt kvinder som er tilfredse med sexlivet, havde højere ‘Mutual Pleasure scores’, som er udtryk for personens præferencer for partnerens krop svarer til partnerens præferencer på sin egen krop. De er med andre ord tunet mere ind på partnerens præferencer.

Mænd bedømte kvinders seksuelle områder som mere ophidsende end de samme områder ved den selv. Mænd holder meget mere at se på kvindens seksuelle kropsdele end selv at blive set på, mens kvinder i højere grad nyder visuel opmærksomhed der, end de holder af at se på mandens seksuelle områder.

Kvinder ratede deres egne seksuelle områder som markant mere ophidsende end de samme områder hos partneren:

‘Males’ higher ratings of arousal for their partner’s sexual areas over their own is consistent with previous findings suggesting that males are more easily aroused by visual erotica than are women. It appears that males’ apparent visual preference may in some cases be more accurately defined as a preference towards the partner’s body over their own, in both tactile and visual modalities.

I forhold til de sensuelle områder var den en anden forskel: Kvinder bedømte de sensuelle områder på partneren som ophidsende end deres egne tilsvarende. Mænd ratede også her kvinders sensuelle områder højere end deres egne tilsvarende:

‘Taken together, the gender differences in the arousal ratings for sexual and sensual areas suggest that in sexuality men are more focused on the partner than women are, but in sensuality, women are more focused on the partner than men are. These differences may relate to a greater preference for foreplay by women versus men, suggesting that men may be more motivated to be more active towards sexual body parts, while women may take more active pleasure from looking and touching sensual areas.’

Forskerne konkluderer altså, at mænd er mere fokusereden visuelt og taktil, på partneren, end kvinder er - i hvert fald seksuelt.

Her er kvindens vigtigste erogene zoner

Den perfekte erotisk berøring

Hastigheden på den den mest optimale erotiske berøring er en centimeter i sekundet.

Det er en af konklusionerne på en svensk universitetsundersøgelse, publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift 'Journal of Sexual Medicine.'

I to forskellige eksperimenter undersøgte neuroforskerne fra universitetet i Göteborg blandt andet, hvilken hastighed et kærtegn opfattes som mest erotisk eller behageligt.

En robotarm skulle med blød pensel/børste berøre deltagerne på underarm og inderlår i fem forskellige hastigheder - fra 0,3, centimer pr. sekund til 30 centimeter pr. sekund.

Deltagerne skulle så angive, hvornår det føltes mest erotisk og mest behageligt.

Trykket af kærtegnene blev ikke målt.

Det mest erotiske kærtegn foregår med en hastighed mellem en og ti centimeter pr. sekund - og en centimeter som det aller mest optimale. Det mindst erotiske og også mindst behagelige var det hurtige på 30 centimeter pr. sekund.