Den svenske domina Sanna søger fuldtidsslave

Mangler du lidt indhold i tilværelsen, et fast ståsted og en kvinde, du kan gøre tilfreds 24/7, er nu du skal ud af starthullerne og skrive en ansøgning om at blive Sannas slave.

Den 30-årige sexmodel fra Sydsverige Sanna Rough har netop lagt en video på sin egen side og på youtube, hvor hun søger en personlig husslave.

Det skriver side6.dk, der fotæller, at Sanna Rough er domina og en af Skandinaviens mest hardcore modeller. Så længe der er smæk på, er det noget for Sanna, som vi tidligere har skrevet om, da hun lancerede sin nye hjemmeside sannarough.dk - dominans, gangbangs, analsex, pegging.

Hvis du er i tvivl om, hvad pegging er for noget, er stillingen som slave nok ikke for dig, for det handler om at kvinden penetrerer manden analt med en påspændingsdildo.

Videoen, hvor Sanna søger en slave, kan du se herunder:

Vi tog fat i den barmfagre svensker for at høre nærmere om slave-stillingen.

- Min slave skal være meget lydig og underdanig. Jeg tolererer IKKE et nej. Det er ligegyldigt, hvordan han ser ud, og hvad han har på - han skal bare være submissiv. Men jeg vil have en slave, der også kan tænke selv og finde ud af, hvad jeg har brug for og hvornår, siger Sanna bestemt.

Se også: Dominaer afslører: Så perverse er mænd

24/7

Hendes drøm af at få en slave, som er i sin rolle 24/7, men hun erkender, at det kan være svært at finde en mand, der prioriterer hende hele tiden. Tilgengæld forventer Rough, at slaven yder en særlig form for støtte. Han skal være en såkaldt pay pig.

- Slaven skal betale for alt. Hvis jeg vil have noget, skal slaven betale, ligesom han også skal give mig mange gaver. Jeg elsker overraskelser, forklarer svenskeren, der for fire år siden og med stor succes på facebook videosøgte en særlig gavmild sugar daddy, som hun kunne være bolledukke for.

Hun fik flere hundrede ansøgninger, men det blev ikke til det ønskede resultat:

- Mange mænd har det hele i munden, og jeg orker ikke ligegyldig small talk om ingenting. Jeg vil have alt på det rene, og jeg er meget kræsen med mennesker.

- Hele din porno-persona er ekstrem, både med hensyn til udseende og til adfærd, hvorfor er den det?

- Jeg kan bare godt lide at se ekstrem ud og gøre ekstreme ting. Det er kedeligt at være normal. Jeg kan også godt lide hård sex og dominans i mit privatliv, men selvfølgelig nyder jeg også blød vaniljesex. Jeg har brug for kram og kys derhjemme, men jeg gider ikke vaniljesex på arbejdet.