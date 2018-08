Denne ene ting er afgørende for dit sex- og samliv

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Smid perfektionisten ud af sengen --

Hvilke faktorer kan hæmme den fri og glade udveksling af kropssafter i en relation?

Et negativt syn på egen krop.

Det er en af konklusionerne på et nyt videnskabeligt studie.

151 hollandske par deltog i undersøgelsen, hvor de udfyldte online spørgeskemaer om kropsbillede og tilfredshed med sex- og samlivet.

Kropsbilledet handler i denne sammenhæng kort og godt om, hvordan man har det med sin krop, både når man ser sig selv i spejlet, og når man dyrker sex. En ting er, at du ønsker dig større bryster eller biceps, noget andet og værre er at ubehag ved din egen krop kan medføre ubehag ved sex, hvilket så kan betyde, at partneren føler, at du utilfreds med forholdet, og så har vi den onde cirkel.

Omvendt, som anden forskning har vist, er et positivt kropsbillede forbundet med, at man er mindre hæmmet under sex med kæresten, som dermed også tolker det som, at du er glad for relationen, og så har vi den gode cirkel.

Selvobjektificering

Ifølge forskerne bag den nye undersøgelse er mange af de klienter, som søger sex- og parterapeut, utilfredse med egen krop. Så derfor ville de se på sammenhængen mellem selvobjektificering hos både mænd og kvinder og sexlivet, ikke mindst set i lyset af medier, sociale og andre, har kraftig fokus på den perfekte krop, og hvordan det påvirker hele parret.

Selvobjektificering er, når man betragter sin krop som et objekt og evaluerer den ud fra, hvordan den ser ud, og når det sker under sex, bliver man distraheret, hvilket mindsker nydelsen og nærværet.

Hvis du tænker for meget på, hvordan du ser ud, især hvis det er negativt, bliver det sværere at opleve den sanselige nydelse i fysisk kontakt med partneren. Hvilket så i sin tur kan lede til, at du undgår sex, fordi du er bange for, at partneren synes, din krop er grim.

Deltagerne svarede på spørgsmål om deres kropsbillede i forhold til mediernes idealiserede versioner med manden om muskuløs og kvinden som slank.

Det viste sig, at for både mænd er kvinder gjaldt der følgende: Negativt kropsbillede var klart forbundet med utilfredshed sexlivet, som var forbundet med utilfredshed med samlivet.

At mænd i ligeså høj grad som underlagt det negative kropsbillede med de ærgerlige konsekvenser for både sex- og samliv, viser, ifølge forskerne, at mænd også påvirkes af mediebilleder. De opfordrer terapeuter til at arbejde med klienternes kropsbillede for på den måde at få boostet deres sex- og samliv.

Danske kvinder og mænd

Mange videnskabelige udenlandske studier peger altså, at der er en markant sammenhæng mellem kropsglæde og sextilfredshed.

En dansk undersøgelse viser, at det så sandelig også gælder herhjemme.

Mere end 2000 repræsentativt udvalgte danske mænd og kvinder deltog i sexshoppen belugi.dk’s store sexundersøgelse om, hvordan tilfredshed med sexlivet hænger sammen med kropsbillede. Analysebureauet bilendi.dk har til Ekstra Bladet blandt andet lavet kryds på deltagernes tilfredshed med sexlivet og tilfredshed med kroppen:



Den viser, at blandt de kvinder, der synes, at deres vægt er tilpas, er der 90 procent, som er glade for deres sexliv. Blandt kvinder, der føler sig for tykke eller tynde, er der kun 50 procent, der er tilfredse med sexlivet

Med andre ord: Glæde ved egen krop korrelerer med et tilfredsstillende sexliv, især for kvinder.

Andre tal fra belugi-undersøgelsen viser, de danskere, der synes, at deres vægt er tilpas, dyrker mere sex end de danskere, der synes, at deres vægt er for høj.

Således har 42 procent af danskerne, der er tilfredse med deres vægt, sex minimum en gang om ugen. Tilsvarende dyrker de danskere, der synes, at deres vægt er for høj, kun sex minimum en gang om ugen i 36 procent af tilfældene.

Her skal man lige huske på, at hyppig sex ikke er ensbetydende med, at man er tilfreds med sexlivet. Og netop derfor har belugi.dk set på korrelationer mellem sextilfredshed og kropsbillede.

Bedre sex

Ekstra Bladet spurgte i forbindelsen med undersøgelsen belugi.dk’s sexolog Marie Oddershede, om man bedre sex, hvis man ser godt ud:

- Spørgsmålet er, om det er tilfredsheden med ens egen fysik, der giver et godt sexliv, eller om det er et godt sexliv, som giver selvtillid og et positivt syn på sin egen krop og på sin partner. Jeg mener, at det er som hønen og ægget. Hvis man bliver bekræftet i, at man er attraktiv, gennem et godt sexliv, så vil man også få et mere positivt syn på sit udseende. Og med selvtillid og en tro på, at man ser godt ud, både med og uden tøj på, er det også lettere at forføre en partner seksuelt, lyder det fra sexologen.

Oddershede mener, at selvtillid og en tro på, at man selv er attraktiv, også giver større overskud til at tage imod kritik og korrektioner fra en sexpartner. Og samtidig vil man i højere grad turde sige til partneren, hvad man kan lide og ikke kan lide.

Selvtillid og en tro på, at du er flot, smuk, og absolut tilstrækkelig, er starten på en forrygende karriere som superelsker med et fantastisk sexliv, påpeger Marie Oddershede:

- Så til kvinden, der gerne vil gøre sin mand til en fantastisk elsker: Ros hans pik. Det er det største selvtillidsboost, du kan give ham. Han kan sagtens tåle en kærlig bemærkning om topmaven, men pikken skal ALTID roses. Hvis den ER meget lille, og han selv fremhæver det, så må du fremhæve alle de fordele, der følger med, og rose den rigtig meget, hele tiden, siger Marie, der har skrevet et blogindlæg om små peniser og pikros.

Sexolog Oddershede har følgende forslag til manden, som gerne vil have, at partneren opfylder hans vådeste drømme:

- Ros hendes krop, sig ofte til hende, at hun ikke er for tyk, men helt perfekt. Perfekt er nøgleordet! Det er nemlig det, alle kvinder gerne vil være. Du vil gøre hende ekstra glad, hvis du om alle reklamerne med tynde, photoshoppede modeller siger, at de er ALT for tynde og slet ikke lige så naturlige og smukke som hende.

- Aldrig må du kommentere topmaven eller ryggardinerne. Også selvom du selv synes, det er sagt lidt sødt og sjovt - og selvom hun griner. Du bekræfter blot hendes værste frygt, og det har ikke nogen positiv effekt på jeres sexliv.