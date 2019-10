Denne form for fakeorgasmer er godt for sexlivet

Godt nyt om snydeorgasmer: Nogle kvinder vokser fra det, og andre faker for at blive liderlige

Du skal ikke føle dig forkert eller fortabt, hvis du simulerer orgasmer. For Fakeorgasmer er ikke sexlivets undergang, faktisk er de bedre end rygtet.

Mange undersøgelser har vist, at kvinder, der faker orgasmer, typisk gør det af fire hovedårsager, og at det i nogen grad har med deres personlighed at gøre.

Men nu viser helt ny undersøgelse, at mange kvinder vokser fra det.

1008 amerikanske kvinder i alderen 18 til 94 deltog i undersøgelsen. Næsten seks ud af ti angav, at de har faket. Men hele 67 procent af dem, der havde faket, gør det ikke længere.

Ydermere viser studiet, at de kvinder, som vedblev med at fake orgasmer, også har svært ved at tale eksplicit om sex og nydelse med deres partner.

Derudover havde cirka halvdelen af kvinderne i undersøgelsen haft lyst til at tale med kæresten om sex, men alligevel bestuttet at lade være, ofte for undgå at såre kæresten, ubehag ved at gå i sexdetaljer og skam.

Og så fremgår det også, at der var tydelig sammenhæng mellem at være tilfreds med sit sexlv og at være afslappet omkring at kommunikere om sex.

Derfor faker kvinder orgasmer

De fire grunde til at fake orgasme 1. Altruistisk snyd: Snyder for ikke at såre partneren. 2. Frygt og usikkerhed: faker orgasmen for at undgå negative følelser, der forbundet med den seksuelle oplevelse. 3. For at booste liderligheden - kvinden forsøger at gøre sig mere liderlig ved at fake orgasmen. 4. Orgasmefaker for at få afsluttet sexseancen.

Forskerne konkluderer, at snydeorgasmer viser sig at være lidt mere kompliceret end den traditionelle antagelse: Det ser ud til at være en del af mange kvinders seksuelle udvikling af fake orgasme.

Det kan hænge sammen med, at det er en proces at lære sin krop og seksualitet at kende. Ligesom det også kræver en vis erfaring at kunne sige til og fra seksuelt, at vælge den rigtige sexpartner og at kunne kommunikere om sex.

Studiet viser nemlig, at de kvinder, som var holdt op med at fake orgasmer,. gjorde det af flere forskellige årsager, typisk større selvtillid og hvilen i sig selv samt at føle sig tryg og accepteret af partneren.

Ifølge forskerne kan manden hjælpe kvinden med den proces ved at være meget lydhør overfor hendes signaler og lyst til at tale om ønsker, lyster, teknikker og behov.

