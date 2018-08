Denne hipster har haft sex med 300 kvinder - og kæresten synes, det er helt fint

30-årige Dave Guerrero er danser og art director i eget firma og kæreste med med Laura på 29 og ligner dermed en hvilken som helst hipster i hvilken som helst storby.

Der er dog en lille ting, som adskiller Dave, der fra London, fra de fleste andre hipsters: Med kærestens godkendelse har han knaldet 300 kvinder gennem de seneste par år.

Seks år inde i deres forhold erkendte Guerrero, at han var tiltrukket af andre kvinder, og at hvis han ikke fik lov at have sex med nogle af disse, ville han forlade Laura.

Og den var hun med på.

- Jeg kedede mig. Jeg havde brug for nogle andre til at fyre op under mig, siger Guerrero til The Sun.

Han løftede sløret for sine lyster ved en romantisk middag med Laura:

- Jeg fortalte hende, at jeg stadig elskede hende, men at jeg også ville have sex med andre kvinder. Hun brød i gråd og spurgte: Har du ikke nok i mig?

Stiv arm

Selvom Laura altså i begyndelsen var lidt utryg ved situation, vænnede hun sig til det hurtigt:

- Nu føler jeg mig som en moderne kvinde, for hans affærer giver også mig frihed, forklarer Laura, der dog har betinget sig, at kæresten ikke forelsker sig i andre.

I første omgang prøvede de sammen trekanter med kvinder, de fandt på nettet sammen, men de føltes akavede. De tog til swingerfester, men det tændte ikke, for Dave har også brug for en følelsesmæssig samhørighed. Og Daves lyst til andre kvinder rakte udover det.

Siden har hipster-Dave ikke set sig tilbage: I de fire år, der er gået, siden de åbnede deres forhold, har art directoren dusket 300 kvinder, nogle af dem er gengangere. Gerne tre forskellige om ugen. Han finder sine partnere, der helst er brunetter med lange stærke ben, på barer, Tinder og sexdatingsider.

- Hvis jeg føler, at en af de faste udvikler følelser, trækker jeg mig og stopper relationen, siger Dave, der også kan finde på at forsøge at score en anden kvinde, når han er i byen med Laura, som ikke er jaloux længere.

- Nu hvor hun ved, hvad jeg har gang i, føler hun sig mere i kontrol over situationen. Tidligere fik jeg dagligt hundredvis af sms’er fra kvinder, men det gjorde Laura ked af, men nu er hun vant til det, forklarer Dave, der ikke fortæller kæresten detaljer om sine kvindebekendtskaber for at beskytte hende.

Han mener, de er lykkeligere end de fleste i almindelige monogame forhold:

- Hos os er der ingen løgne, ingen utroskab, intet svigt.