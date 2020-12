Denne personlighedstype er god i sengen

Personlighed har afgørende betydning for, hvordan vi er i sengen

Du kender sikkert typen. Festens midtpunkt, udadvendt og klar på nye oplevelser og mennesker.

Ham eller hende skal du vælge, hvis du vil have god sex.

Det er en af de mange interessante konklusion, man kan drage af en ny, stor videnskabelig undersøgelse.

Det tyske studie tager udgangspunkt i data fra flere end 10.000 deltagere, indsamlet fra 2008 til 2017.

Femfaktor

Forskerne så nærmere på sammenhænge mellem sex og personlighedstræk målt i forhold til den anerkendte og udbredte Femfaktor-model.

Femfaktor-modellen ser på, hvordan man placerer sig på markante og grundliggende personlighedstræk som åbenhed (er du klar til nye oplevelser?), samvittighedsfuldhed (struktureret, kommer du til tiden?), udadvendthed (er du selskabelig?), venlighed (er du tillidsfuld og rar?) og neuroticisme (er du impulsiv og sårbar?).

Deltagerne udfyldte spørgeskemaer og blev interviewet om deres sexliv, sexkommunikation, tilfredshed med sexlivet, sexfrekvens, utroskab, samt hvor god, man selv tror, man er som sexpartner.

Stor betydning

Overordnet konkluderer forskerne, at personlighedstræk har en stor betydning for vores sexliv. Både i forhold til den enkeltes tilfredshed og sexfrekvens og for, hvordan man opfører sig i en seksuel relation.

Det har indflydelse på, hvordan man kommunikerer omkring sex, og hvordan man tackler sexproblemer og lyst til utroskab.

Her er nogle af resultaterne:

Neuroticisme er forbundet med lavere tilfredshed med sex på flere planer: Den større grad af følelsesmæssig ustabilitet kan betyde, at personen får mindre ud af sex, er bange for sex eller synes, at dele af sex er ulækkert.

Den type personligheds ustabile adfærd påvirker det fælles sexliv og partneren negativt, og det er også tæt forbundet med at være dårlig til at kommunikere omkring sexlyst og behov. Og de neurotiske typer melder da også om mindre sex - men dog om om tilfredshed med den lave frekvens. De neurotiske er også mere utro.

Tilfreds

Hvis vi kaster et blik på nogle af de andre personlighedstræk, er det værd at hæfte sig ved den samvittighedsfulde type.

Han eller hun er ofte tilfreds med både sexlivet og frekvensen, ligesom vedkommende ser sig selv som en god sexpartner, der tager sig af sexpartnerens behov og lyster.

Personlighedstrækket gør sandsynligvis, at vedkommende er god til at kommunikere om sex generelt og i sengen, både om egne og partnerens behov, er fair og i stand til at tackle problemer i sexlivet - og er mindre utro.

Scorer man højt på venlighed, er det også positivt forbundet med tilfredshed med sexlivet. Men her er visse udfordringer, idet den venlige type ikke er så god til at tale om sine egne behov.

Vedkommende kan dermed drukne i partnerens behov og ofre sine egne på harmoniens alter. Denne type er heller ikke utro.

Den helt store vinder seksuelt ser ud til at være den udadvendte type: Han eller hun er meget tilfreds med sexlivet og dyrker hyppigt sex.

Vedkommendes partner anser også ham eller hende være et godt knald, der sørger for at møde lyster og behov. Det skyldes blandt andet den bedre sexkommunikation.

Men denne type er til gengæld oftere utro.

Åbenhed

Åbenhed var også i nogen grad forbundet med at være en god sexpanter, der opfylder partnerens behov - sikkert fordi vedkommende er åben overfor nye oplevelser og god til at kommunikere.

Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem åbenhed og utroskab.

Husk, at personlighedstræk ikke er mejslede i sten, og at man er mere end eet træk. Man scorer for eksempel højt på noget, højt medium på andet og lavt på tredie.

Tag en mindre version af Femfaktor-testen her.

