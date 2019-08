Denne porno trender

Porno med to kvinder eventuelt krydret med en mand er altid et hit. Ikke mindst blandt mænd.

Men nu tyder det på, at porno, hvor det biseksuelle tema snarere er mellem de mandlige deltagere, trender.

Samtidig peger sexologiske studier på, at unge er mere forstående over for, at seksualitet kan være flydende, at den kan udvikle sig over tid, og at man sagtens kan tænde på eget køn uden at definere sig selv som hverken homo- eller biseksuel.

Det store pornotubesite xhamster.com, der IKKE er en del af pornomastodonten Mindgeeks pornhub-imperium, har tjekket deres brugeres adfærd i forhold til den flydende seksualitet.

Her kom de frem til, at cirka 30 procent melder, at de IKKE er entydigt hetero. Det fremgår desuden, at selv selverklærede heteroer også ser bi-, bøsse- og lesbisk porno. Og så viser tallene, at biseksuelle også har et højere pornoforbrug.



Det kan tolkes, som om biseksuelle har et højere sexdrive, og at det er derfor, de både er overrepræsenterede på sitet i forhold til resten af befolkningen og ser mere porno og mere alsidig porno.

En anden tolkning kunne være, at jo mere porno du ser, desto mere åben bliver du for alle mulige former for sex, både i pornografi og IRL.

Pudsig fodnote: Bøsser ser mindre lesbisk porno, end heteromænd ser bøsseporno.

Heteropar: Vi er vilde med homosex

Vokser

Som andre studier har vist, ser kvinder en hel del lesbisk porno og også ret meget bøsseporno. Pornoproducenter melder også om øget interesse i porno, hvor det biseksuelle udspilles mellem mænd.

Den amerikanske instruktørlegende Jim Powers, der har lavet alt fra MILF- og gonzo- til trans- og storrøvs-porno, udtaler til avn.com, at bi-porno eksploderer:

- Jeg har aldrig oplevet en genre, som er vokset på den måde, som biporno har gjort i løbet af det seneste år og især sidste tre måneder.

- Fra nu af vil du opleve, at alle de store studier vil lave bi-indhold, siger Powers, der instruerer film med titler som 'Bi-Peg', 'Bi Popular Demand' og 'Group Bi-In' med orgiescener, hvor alle knalder med alle: mand-kvinde, kvinde-kvinde, mand-mand.

Verdens største pornoleverandør, Mindgeek, der står bag Pornhub og Youporn, kobler sig også på trenden. De har lige lanceret et nyt site, whynotbi.com, hvor det biseksuelle element mest udfolder sig mellem herrerne i mand-mand-kvinde-trekanter.

Bree Mills, der blev kåret som årets instruktør ved AVN Awards 2019, ser også bi-porno-trenden, som hun i øvrigt bifalder, idet det nedbryder tabuer:

- Det trender, fordi både mænd og kvinder er nysgerrige på at se mænd sammen med mænd, men ikke nødvendigvis mændene alene. Jeg ser, at store selskaber er begyndt at lege med det, hvilket normalt er tegn på, at de ser et marked.

