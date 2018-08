Denne reklame er forbudt for børn

Det er ikke kun den mildest talt småkiksede g-streng med hængerøv eller de blottede balder, de henført lukkede øjne eller den åbne piksuttermund, der er er faldet reklamenævnet i Australien for brystet.

Næ, problemet med den store reklameposter, der har været udstillet i et shoppingcenter down under, er primært, at man med god vilje kan skimte den ene brystvorte på modellen.

En kvinde har klaget til nævnet over plakaten fra undertøjsfirmaet Honey Birdette, der har været igennem 28 lignende sager og med denne nu tabt de 13.

Klagen fra den brøstholdne kvinde lød således:

‘Dette er mit lokale shoppingcenter. Masser af familier, små børn, teengare fordældre, går forbi den hver dag. I en tid, hvor seksuelle overgreb fylder mere i nyheder, er denne legitimering af at bruge en kvindes nøgne krop til at sælge undertøj upassende.’

Ad Standards Australia, det australske reklamenævn, er gået sagen efter sømmene og konkluderet, at reklamen ikke udnytter eller er nedværdigende overfor kvinder, men, ‘den er ikke passende for et bredt publikum, som sikkert inkluderer børn.’

Nævnet mener også, at nøgenheden var i den højere ende og at billedet er yderst seksualiseret.



På dette foto, man kan finde på lingeri-firmaets hjemmeside, kan man bedre skimte vorten. Foto: honeybirdette.com

Trussepusherne, der igen kan glæde sig over den gratis reklame, hævder, at de ikke har haft til hensigt at støde nogen, og at de tager klagen til efterretning.

Honey Birdette har flere gange tidligere været heldige med at støde de let anstødelige med deres undertøj. Blandt andet med en kampagne, hvor julemanden får, hvad han ønsker sig, samt en anden med anstødelige brystvorter.

Nipples

Som det fremgår af omtalen af sagen i udenlandske medier er brystvorter angeiveligt noget af det mest skændige og syndige, man kan opleve. De er til stadighed photoshoppet væk, hvilket blandt andet i 2015 førte til bizarre facebook.reklamer for frækt undertøj:

Et lummer shop, utrendfashion.com. som leverer mode og undertøj af den uartige slags, var ude med den store photoshop-pensel, da de skulle klargøre billeder for et halsbånd til erotik dominans/kvælning:



Foto: utrendfashion.com

Brystvorterne på modellen er simpelthen bare retoucheret bort. Og det skulle angiveligt betyde, at firmaet ikke ender i pornokassen på sociale medier som facebook og instagram.

Til gengæld kommer de i afdelingen for weird og på dailymail.co.uk, hvor læserne gør sig lystige på firmaets vegne - og på Daily Mails vegne, der altid pixelerer, blurrer eller sætter sort bånd henover vorterne.



Uden porno ville børn og unge vokse op i den tro, at kvinder slet ikke har brystvorter, eller at de er underligt kantede, eller at man altid har sort gaffatape på…

Hvilket bringer os til de sociale medier, hvor den britisk fødte og velnærede model Iskra Lawrence for nylig forsøgte at sætte gang i en debat under hashtagger #letsnotoversexualizenipples ((lad os ikke overseksualisere brystvorter).

At dømme efter kommentarerne lykkedes hendes projekt ikke entydigt. Flere synes i hvert fald, at hun fremstår supersexet.

Iskra Lawrences tanker griber tilbage til 2014, hvor en gruppe kvinder demonstrerede mod det tabu, de mener, der er omkring kvinders bryster. De lavede endda en film om det: Free The Nippple.