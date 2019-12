Denne type porno ser seniorer

Muligvis er 55+ segmentet gamle grise, der kigger langt efter struttende hardbodies på gaden, på stranden, i fitnesscentret og på youtube, men når det kommer til porno, vil modne danske mænd faktisk se bedstemorsex.

Ja, det er, hvad data fra et nyt og allerede stort dansk tubesite xdom.dk viser.

Siden, der har mere end 3000 daglige brugere, slår sig godt nok op på at være målrettet BDSM-porno, men det forhindrer tydeligvis ikke de modne brugere i at lede efter sexudfoldelser, hvor de involverede er i samme alder.

Xdom.dk oplyser, at gruppen af mænd (og kvinder) mellem 55-64 udgør 22 procent af brugerne, mens holdet over 65 er 25 procent af brugerne. Med andre ord: Næsten halvdelen af de besøgende er modne og seniorer.

Som en generel ting for BÅDE mænd og kvinder i de ældre aldersgrupper gælder det, at de både søger mere på Google efter og ser mere porno indenfor genrerne ‘dansk porno’ og ‘bedstemor sex.’

Proportionelt set er det tre gange så mange i alderen +55 år, som ser ‘bedstemor sex’ og altså porno med modne mænd og kvinder, end dem under 55 år.

Med ’dansk porno’ er forskellen ikke så voldsom, men det er stadig markant. Der er nemlig 50 procent flere i +55 år aldersgruppen, som vil se porno med danskere i, end hos danskere under 55 år.

Seniorporno - fræk sex for og med ældre

Udlandet

Vi tog fat i Alex Hawkins fra tubesitet xhamster.com, der ifølge alexa.com rangerer som nummer 86 over verdens største hjemmesider.

Hans data peger i samme retning. Granny (bedstemor) og mature (moden) ligger i top ti både med hensyn til mest sete kategorier og søgninger.

- Folk antager, at de unge millennials fantaserer om de ældre boomers, men ved ved, at ældre udgør en væsentlig del af vores brugere. Faktisk søger dem under 35 sjældent efter bedstemorporno, mens dem over og de ældre gør det med glubende appetit. For folk over 44 rangerer det som nummer 4.

Hawkins påpeger, at de unge således også ser meget mere teen-porno end de ældre.

- Man ser ofte på pornoen som fantasier, og det er den da også, men det meste af tiden vil folk gerne se sig selv afspejlet i den porno, de ser. De vil se deres virkelige partnere eller versioner af kollegaer, folk fra fitness eller studiet. Det er en af grundene til, at xhamster er så succesfuld - vi specialiserer os i selvproduceret amatørporno.

Fordelen ved ældresex: Seksuel visdom

Data

Statistik fra verdens største pornoside, pornhub.com, peger i samme retning som xdom.dk og xhamster.com. Populære kategorier som MILF, granny, mature indikerer alle, at performerne er ældre.

Hvis vi kigger på data fra verdens største sexundersøgelse, danske Sexus med 60.000 deltagere, viser de, at pornoforbruget topper blandt de helt unge og daler så med alderen - og langt flere mænd end kvinder ser porno, uanset alder: 38 procent af mænd mellem 55 og 64 ser porno mindst en gang om ugen, og i gruppen 65 til 74 er det hver fjerde.

Derfor dyrker flere seniorsex

Derfor

Den danske sexolog Bastian Larsen fra bastianlarsen.dk mener, at tallene tyder på, at vi vil se porno, der ligner noget virkeligt fra vores egen verden:

- Måske noget vi endda har en mulighed for at opnå, og det er sjældent med en mager silikoneblondine på 21, uanset hvad alder man har. Amatørgenren er også populær. Og jeg tror, det handler om, at vi i højere grad vil se porno, der ligner noget, vi kan se os selv i. Noget, der måske ligner noget, vi har prøvet eller har mulighed for at prøve. Noget vi kan forholde os til.

Larsen mener også, at mænd i det hele taget har nogle lidt rundere kvindeidealer, end kvinder og skønhedsindustrien går rundt og tror.

- Det er her, vores pornoforbrug bliver interessant, fordi det gør op med fordommene om skønhedsidealerne. For mens den enkelte pornofilm er fri fiktion, så er forbruget af porno så ærligt, som det kan blive.

- På tubesites rangerer MILF, stepmom og mature højere end naboens datter og teensex. Det er jo lidt interessant, for ifølge fordommene så vil mænd i alle aldre kun se unge, tynde piger. Åbenbart ikke alligevel. Vi vil have kvinder, voksne kvinder.

Seniorsex er det nye sort