Ekstra Bladet

- Hvis man skal have en fornuftig mulighed for at gøre sin partner glad og tilfreds i sengen, så er man allerede kommet langt, hvis man er glad og tilfreds med sig selv.

- At man i hvert fald ikke skammer sig over, hvordan man nu ser ud. Dette gælder naturligvis også med hensyn til, hvordan ens penis tager sig ud og fungerer under sex.