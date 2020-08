Derfor bør kvinder se mere porno

Nyt studie peger på, at det er godt for sexlivet, hvis en kvinde i parforhold ser uartige film

Verdens store pornosites som pornhub og xhamster hævder, at cirka hver tredje bruger er kvinde, og nu peger nyt videnskabeligt studie på en sammenhæng mellem kvinders pornobrug, liderlighed og et velfungerende sex- og samliv.

Pornodagbog

De amerikanske og canadiske forskere fik 217 hetero- og homoseksuelle par til at føre dagbog i 35 dage. De skulle blandt andet afsløre deres pornoforbrug, liderlighed, egen og partners tilfredshed med forholdet samt, hvor ofte de havde sex.

Ved at bruge dagbogsformatet og udspørge deltagere af blandet seksualitet får man ifølge forskerne et mere sandfærdigt billede af de mulige sammenhænge.

Porno - ikke noget problem for kvinder

Her er et par af de interessante resultater af undersøgelsen:

Uanset eget køn og partners køn var der ingen sammenhæng mellem (u-)tilfredshed med forholdet den ene dag og pornoforbrug den følgende dag.

Heller ingen nævneværdig sammenhæng mellem pornoforbrug den ene dag og (u-) tilfredshed med forholdet den følgende dag kunne spores. Altså ser pornoforbrug ikke ud til at være relateret til, hvor glad man er for forholdet.

Erotisk klima

Når kvinder, uanset seksualitet, brugte porno, meldte både de og deres partnere om større lyst til partnersex.

Men når heteromanden brugte porno, havde det ingen sammenhæng med deres lyst til partnersex - men deres kvindelige partnere angav mindre lyst til sex med kæresten. Disse sammenhænge gjaldt kun på samme dag, og der ikke var nogen korrelationer i forhold til lyst og pornobrug dagen før.

Det forklarer forskerne med, at den ophidselse, der følger en kvindes pornoforbrug, skaber et erotisk klima, der booster både hendes og hendes partners lyst.

Omvendt kan hans pornoforbrug aktivere hans partners utilstrækkelighedsfølelse, og derved mindske hendes lyst. Det kan dog også forholde sig således, at når mandens partner ikke har lyst, bruger han bare porno i stedet.

Studier stritter i flere retninger

Mange videnskabelige studier har belyst, hvordan pornoforbrug påvirker et parforhold. Der er stærkt delte meninger herom, for resultaterne er tvetydige og peger i mange retninger.

Nogle undersøgelser antyder, at mandens pornoforbrug korrelerer med dårlige forhold, men kausaliteten er uklar: Har han et skidt forhold, fordi han ser porno, eller ser han porno, fordi han har et skidt forhold?

