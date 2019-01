Derfor er kvinder vilde med virkelig hård porno

Blowjobs glimrer ved deres fravær. Tilgengæld viser data igen-igen, at de kvinder, som ser porno, svælger i film, hvor kvinden er i centrum for de grove løjer.

Hvis nogen efter 50 Shades of Greys globale succes og de senere års mange omfattende mængder pornostatistik skulle være i tvivl, så er en betragtelig del af kvinder tiltrukket af seksuelle fremstillinger, hvor kvinden i den grad bliver brugt, gerne hårdt, dominerende, voldsomt.

Her er data fra verdens største pornosite, pornhub, der i 2018 har fået 33,5 milliarder besøg, og 29 procent af brugerne er kvinder. Udover lesbisk og fisseslikning, som begge har kvinden i fokus, er voldsomme kategorier som gangbang, hardcore, rough sex og dobbelt penetration populære blandt kvinderne,

I en artikel på vice.com antyder flere kilder, at grunden til, at så mange kvinder tilsyneladende vælger den hårde porno, er, at de måske er blevet misbrugt tidligere, og bruger pornoen som en slags selvmedicinering. De genoplever traumet så at sige.

Andre mere videnskabeligt funderede kilder påpeger dog, at kvinder, der nyder at være submissive, er mere selvstændige og har større tilfredshed med sexlivet og større ejerskab over egne lyster.

Vi spurgte sexolog Bastian Larsen om, hvad der foregår; Han mener, at statistik som den fra pornhub.com giver et unikit indblik:

- Den enkelte pornofilm er naturligvis fantasi, men forbruget af porno er så ærligt, som det kan blive. På kvindesiden er det interessant at se, at oralsex til kvinder og lesbisk sex er blandt topscorerne. Der er ganske vist også romantisk porno, men den er blevet overhalet af gangbang, der jo ikke er super romantisk. Desuden ligger hardcore, dobbelt penetration og rough sex også blandt topscorerne, som med lidt god vilje kan omskrives til voldtægtsfantasier.

Danske kvinder sexfantaserer om …

- Det er helt klart min erfaring efter at have skrevet om den seksuelle verden i 25 år og arbejdet som sexolog de sidste par år, at kvinder er langt mere kinky end mænd. De kvinder, man finder i swingerverdenen og andre seksuelle subkulturer, er naturligvis også kvinder, der har valgt at tage ansvar for deres egen seksualitet og opdaget, at de faktisk kan få lige, hvad de vil have.

- Derefter opdager de så tit, at det, de egentligt vil have, måske ikke var det, de fik at vide i deres ungdom.

Kompleks

Larsen mener, at den kvindelige seksualitet på mange måder er langt mere avanceret og kompleks end den mandlige:

- Det giver både flere problemer og også flere tangenter at spille på. Så de kvinder, der tør arbejde med deres egen seksualitet, finder også mere mørke og uromantiske sider, end myten om den pæne kvinde seksualitet vil have os til at tro.

Kvinder er stadig i dag politimænd overfor deres egen seksualitet, indtil de måske vælger at lukke den op, mener Bastian Larsen:

- Men med pornoen er der bedre mulighed for at opsøge sin fantasier frit, uden fordømmelse og konsekvens. Det er ikke, fordi man altid skal udleve sine fantasier, men kvinders pornoforbrug er et godt billede på, hvor kinky kvinder egentligt er, når de får mulighed for at svælge i deres yndlingsfantasier.

