Derfor er Lana Rhoades toppen af pornopoppen

På verdens største pornosite ligger Lana Rhoades nummer 1 med 615 millioner visninger og 860.000 abonnenter.

Så kunne man tro, at den blot 23-årige bubble butt babe også er hyperaktiv foran kameraerne.

Det er hun ikke. Faktisk har hun trukket sig helt ud af den traditionelle pornobranche og laver nu kun sexklip med sin kæreste til fans på diverse platforme. Det er dog ikke her, hendes primære indtægt kommer fra.

Rhoades kan nemlig nu kapitalisere på de sociale medier med de for sexindustrien vanvittige 5,7 millioner følgere på instagram og 877.000 på twitter, ligesom hun også er begyndt at sælge potensprodukter på egen side.

Ifølge branchesitet, avn.com, drømte Lana Rhoades op at blive nummer 1 på pornhub.com, da hun i 2016 begyndte i sexindustrien. Angiveligt har hun sammenlagt blot arbejdet i branchen i otte måneder, indtil hun trak sig tilbage, før hun toppede listen.

- Jeg har bemærket, at der er en masse af de ting, som jeg tænker på et tidspunkt, som senere faktisk bliver til noget. Ja, det lyder måske lidt sært, men det er som en manifestation af, hvad jeg tænker, fortæller Rhoades, der dog også har gjort noget reelt ud over at tænke sig til succes.

- Jeg blev mere populær, da jeg begyndte at fokusere mere på instagram. Så ved at bygge på det og poste fotos hver dag, fik jeg masser af engagement, siger modellen, der snart har været nummer 1 på pornhub i et år og som i virkeligheden hedder Amara Maple.

- Af en eller anden grund fik mit indhold masser af opmærksomhed via algoritmerne på instagram, så jeg kom bredt ud. Og da jeg så blev nummer 1, begyndte jeg at sige til firmaer ‘hey, jeg er nummer 1 på pornhub, jeg burde sælge jeres produkter', fortæller Rhoades, som er ved at skrive en selvbiografi og som vandt en AVN Awards i 2018 for bedste analsexscene.

Numse

Hun ved da også godt, hvad der giver flest likes på insta.

- For mig er det billeder af min numse. Det er ikke raketvidenskab, erkender modellen, som nu blandt andet har et samarbejde med et mainstream tøjfirma, Fashion Nova.

- Jeg er nok den første sexmodel, de har arbejdet med. Og vores samarbejde har været så godt, at de er begyndt at bruge andre piger i branchen, hvilket, jeg synes, er fantastisk. For mange mainstream-firmaer ville ikke drømme om at bruge kvinder fra pornoindustrien. Hvilket virkelig er spild af muligheder for de firmaer.

Lana viser her, hvorfor hun er populær:

Fortid

Hun har blandede følelser omkring sin pornokarriere - altså den del, hvor hun blev hyret til at optræde i andres film.

- Noget af tiden var god, men henimod slutningen gjorde jeg ting for at gøre andre glade. Og jeg tror, jeg gjorde mere, end jeg havde lyst til. Jeg kan ikke klandre nogen for noget, for jeg fortalte min agent og instruktørerne’ ‘Oh yeah, jeg vil gøre det, lad os lave de her vilde ting!’

- Men jeg tror, at det bare var for at gøre andre glade, for når jeg var hjemme, tænkte jeg ‘åh gud, jeg skal lave dobbeltanal', og så fik jeg panikanfald. Jeg tror, det var pleaseren i mig, der gjorde, at jeg prøvede at gøre alle andre tilfredse, siger Rhoades, som nu også har lavet en youtubekanal, der allerede har fået 285.000 abonnenter.

Helt i tråd med både tiden og Rhoades betragtelige numse hedder den butts 'n vlogs og handler om få en stor bagdel og om at afprøve tøj, især fitness og undertøj. Hvilket er en voldsomt populær trend på sociale medier blandt unge velformede kvinder.

Den type videoer er typisk henvendt til kvinder, der vil have købsinspiration, men meget tyder på, at der er flest mænd blandt seerne, hvilket i udtalt grad er tilfældet hos Lana Rhoades.