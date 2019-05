Derfor er superhelte sexede

Superhelte og -heltinder fra tegneserie-universet minder på mange måder om helte og heltinder fra et andet parallel-univers, som også gør sig i overdrevede, nærmest karikerede figurer, nemlig pornostjerner.

Deres kønsspecifikke træk er helt ude af proportioner: Superheltinden har ekstremt smal talje og brede fødedygtige hofter, mens superhelten fremstår med smalle hofter og voldsomt brede skuldre.

Nu har forskning set nærmere på, hvorfor de mon ser sådan ud.

Studier peger på, at et særligt talje til hofte-ratio for kvinder verden over betragtes som attraktivt. Den klassiske timeglas-figur, hvor taljen har en omkreds på 70 procent (så har man en THR på 0,7) af hofterne anses som sexet.

De flest kvinder har dog et lidt højere ratio på omkring 0,8.

Mænds figur beskrives derimod ud fra forholdet mellem hofter og skuldre, hvor brede skuldre kombineret med smalle hofter betragtes som attraktivt. Og de fleste mænd er jo dog mere lige op og ned med kun lidt bredere skuldre.

Og sådan ser tegneserieheltene slet ikke ud. Hverken de mandlige eller kvindelige. Captain America, Hulken, Thor etc har, alt efter tegner og tegning, dobbelt, tredobbelt, ja op til fire gange så brede skuldre som hofter. Og Wonder Woman og Captain Marvel er omvendt slanke, men med en meget lav THR på O,7 og lavere.

3000

De amerikanske forskere analyserede mere end 3000 tegninger og tegneseriefigurer i forhold deres hypermaskuline og hyperfeminine kropsbygning og ansigtstræk. Man kom frem til, at hvis disse figurer var virkelige, ville man betragte mændenes BMI som fedme (pga den voldsomt store overkrop).

Kvindernes BMI blev beregnet til at være i den lave ende af normalvægten og med et langt lavere talje-til-hofte forhold end gennemsnitskvinden. Forskerne beskriver superheltinderne som hyperfemine og mere ekstreme end pornomodeller.

Men hvorfor er disse mål sexede? Ifølge forskerne: For kvinder gælder det, at en smal talje og brede hofter af manden ses som tegn på, at kvinden er fertil. Nogle studier har da også vist sammenhængen, at kvinder med relativt lav THR har større sandsynlighed for at blive gravide. Det er med andre ord en evolutionært udviklet fertilitetsindikator.

Og forklaringen på, hvorfor kvinder så finder bredskuldrede mænd attraktive, er, at de brede skuldre signalerer styrke og virilitet. Det er er således en generel indikator på, at han er godt bud på en han, der avler levedygtige unger, som han også er i stand til passe på samt passe på hende.

Avengers

Endnu en Avengers-film har lige ramt alverdens multiplexer, så det action- og pocornhungrende publikum kan svælge i bulder, brag og balder, tights og store muskler.

Selv om de fleste er figurerne er knap så ekstremt formede som deres tegnede forbilleder, er kropsidealerne de samme med muskuløse, brede skuldre og smalle hofter på herresiden og en slank timeglasfigur på spindesiden.

Det vækker da også noget i pornobrugere, viser data fra verdens største pornosite ponhub.com:

Avengers-relaterede søgninger sted med voldsomme 2912 procent i påsken, hvor filmen havde premiere i USA.

Al den stund at de fleste fans af superhelte og porno er mænd, kan det ikke overraske, at de to mest søge-populære superhelte er kvinder: Captain Marvel og Black Widow.

Pornoparodiernes kronede konge Alex Braun har da også lavet et utal spins på diverse superhelte: Batman, Superman, Spider-Man, X-Men, Wonder Woman, Deadpool, Suicide Squad, Justice League, Iron Man og to Avengers.

Således er filmene, der gerne rydder bordet ved diverse pornoprisfester og sælger pænt, det udtrykte billede på, hvad mange mænd (og nogle kvinder) måske også tænker, når de nyder superheltene i action i tegneserier og på det store lærred:

Sex.

Herunder kan du se trailer til Axel Brauns Avengers vs X-Men: