Derfor må du aldrig glemme klitten

Selv om Sigmund Freud antog, at klitorisorgasmer er for umodne kvinder, og selv om g-punktet har fået massiv presse og sprøjteorgasmer, så er klitoris det absolut mest afgørende for kvindens seksuelle nydelse.

Klitoris, der er langt større end det lille hoved, der titter frem lidt over kønsåbningen, er central for langt de fleste kvinders orgasmer.

Undersøgelser peger på, at kun cirka hver femte kvinder kan få orgasme alene ved penetration. Altså skal der klit-stimulation til.

Men først skal den lige lokaliseres. Klitorishovedet sidder over kønsåbningen og gemmer sig lidt bag en forhud. Den svulmer en smule ved ophidselse.

Og den er ekstremt følsom, pornoens pussy slaps er ikke anbefalelsesværdige. Det er hovedet, vi her behandler. Ben og svulmelegemer, (se fig) som favner kønsåbningen, stimuleres indirekte.

Mange kvinder bryder sig ikke om stimulation direkte på klitoris, før de er vældigt liderlige, så alle former for forspil, kys og kærtegn på diverse erogene zoner er at foretrække først.

Orgasme med og uden klitstim En amerikansk undersøgelse med 1000 repræsentativt udvalgte kvinder mellem 18 og 94 år viser, at blot 18,4 procent af kvinderne kan opnå orgasme ved penetration alene. 36,6 procent angiver, at stimulation af klitoris er nødvendig, hvis de skal få orgasme under penis-i-skede-sex. Og 36 procent anfører, at orgasmer under penetrationssex bliver bedre, hvis klitoris også stimuleres. For de fleste kvinder i undersøgelsen er en orgasme ikke bare en orgasme. De er forskellige i intensitet. Det fremgår, at orgasmen bliver bedre, hvis man bruger lang tid på at bygge den op, og hvis man har en partner, der ved, hvad vedkommende laver. Følelsesmæssig intimitet gør også orgasmen bedre, ligesom direkte klitorisstimulation under orgasmen forbedre den. Studiet peger også på, hvilke måder kvinder vil stimuleres. Omkring klitoris, meget let berøring af selve klitoris, samt stimulation af kønslæber. Kun fem procent kan ikke lide at få klitoris-stimulation. Generelt er der stor variation i, hvordan kvinderne vil berøres genitalt. En tredjedel foretrækker en let og blid berøring af deres køn. En tredjedel er mest til et mediumfast tryk, mens ti procent skal have et meget fast tryk. 66 procent foretrækker og og ned bevægelser, mens op til 52 procent er til cirkulære bevægelser. Vis mere Luk

Fif

Sexpert Mia Sabat giver her et par fif til den fingerfærdige: Egentlig er de tiltænkt kvinder, som ikke selv kan finde ud af det, men vi vælger at henvende dem til mænd, der alt andet lige har langt færre muligheder for at øve sig.

Placér en en spytvåd finger, fx langemand, øverst på klitoris’ forhud. Bevæg den blidt og rytmisk ned mod kønsåbningen, et par centimeter, og tilbage igen. Gentag. Mange mange.

Vær tålmodig. Området skal vækkes. Elskov er ligesom oste, ting tager den tid, de skal tage.

Du kan give den lidt ekstra gas ved at placere din ringfinger og pegefinger ved siden af klitoris og så foretage samme blide rytmiske gnidninger op og ned.

Det må endelig ikke tørre ud, så brug mere spyt og suppler fra den forhåbentligt nu våde skedeåbning.

Cirkulære

Næste skridt er de cirkulære bevægelser rundt om klitorishovedet med to-tre fingre.

Igen kan du forsøge med både tryk og hastighed og også med, hvor stor cirklen er. Det er altid bedst at begynde blidt og langsomt for så at sætte mere tempo og tryk på.

Du kan også stimulere ved at bevæge fingrene fra side til side.

Vigtigt er at ikke hele tiden skifte teknik og samtidig være super opmærksom på kvindens signaler.

Du kan også forsøge at at efterligne en vibrator med din finger, hvor du stimulerer med ultrahurtige og dog ikke for hårde tryk. Det kan hurtigt blive for meget, både for klitoris og for din finger.

Aller vigtigst

Alle kvinder og alle klitorisser er forskellige. Det betyder, at hvad der virkede med din eks, lader din nye kæreste helt død.

Og kvinder kan også have forskellige præferencer fra dag til dag, hvilket kan være cyklus-afhængigt. Den ene uge er det nok med blide strøg, den næste kan klitten tåle en ordentlig overhaling.

Og så er der de dage, hvor du få en lussing, hvis du så meget som kigger på den.

Hvilket fører os frem til konklusionen: Husk lydhørhed og kommunikation. Prøv dig frem, lyt, spørg.

Og så skal vi ikke glemme, at målet ikke er, at hun skal få orgasme, hver gang du leger med klitoris: Det handler først og fremmest om at nydelsesbooste hele sexoplevelsen.

