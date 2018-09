Derfor poster unge kvinder frække selfies

Måske tror du, at kvinders (selv-)seksualisering i selfies på sociale medier er et udtryk for samfundets underliggende sexisme, men det er det ikke, ifølge forskere bag gigantisk selfie-studie.

Det drejer sig snarere om kvinders økonomiske ulighed, hvor de så bruger de frække selfies til at konkurrere med andre kvinder om mænds opmærksomhed.

Forskerne fra USA og Australien er gået systematisk til værks for at finde svaret på, hvorfor kvinder i stigende grad seksualiseres/seksualiserer sig selv på fx sociale medier: Er det en trend, der en afspejler kønsundertrykkelse, eller er det et udtryk for kvinders kønslige konkurrencelyst?

Svaret får man allerede i titlen på studiet: ‘Income inequality not gender inequality positively covaries with female sexualization on social media.’

Økonomiske ulighed og ikke manglende ligestilling er altså forklaringen på, kvinders seksualisering på sociale medier. Ifølge forskerne.

Så frisindede er unge piger

#Hotgirls

Og hvordan er de så kommet frem til det?

Først trackede de brugen af 31 populære sex- og selfie-relaterede hashtags på twitter og instragram -fx sexy, hot, sexydress, hotgirls, sohot, sexygirls, sosexy, hotchicks, sexybabe, selfie, selfshot, mirrorselfie, mirrorshot, sexyselfie og hotselfie.

De fandt 453.335 selfies publiceret i en måned i 2016 over hele verden. Af dem kunne de geotagge de 68.582 til by-niveau i USA og på nationsniveau i 113 lande.

Så inddrog forskerne diverse nationale og internationale statistikker for at se på, hvilke økonomiske og ligestillingsrelaterede forhold der gør sig gældende i de områder, hvor pigerne, som upoloadede billeder, bor.

I den amerikanske del af studiet inddrog så de også på antallet af og omsætningen hos skønhedssaloner og tøjforretninger for kvinder i kvindernes lokalområde.

Ulighed

I USA viste det sig, at i områder med relativt flere selfies er der større økonomisk ulighed, men ikke mere kvindeundertrykkelse/manglende ligestilling. I de samme områder var der også flere tøj- og skønhedssaloner.

De samme forhold gjorde sig gældende på nationsniveau i de 113 lande. Der er større økonomisk ulighed i lande med mange frække kvindeselfies, især gjaldt de i mere udviklede lande.

Forskerne forklarer, hvordan indkomst-ulighed og seksualisering optræder samtidig:

‘In addition to income inequality breeding status competition, we suggest that it strengthens incentives operating in the sexual marketplace. Physical attractiveness enhances a woman’s value as a mate and is thus an area of female–female competition.

For men, however, higher income enhances quality as a prospective mate, and income inequality corresponds with variation in the quality of male mates available.

Conditions in which some men possess a disproportionate share of the wealth may thus incentivize women to sexualize and enhance their physical appearance to out-do their fellow competitors and attract the highest-quality men available at the top of the income distribution.’

Altså: Stor økonomisk ulighed får kvinder til at forsøge at booste deres markedsværdi med seksuelle signaler for at tiltrække (rige) mænd i kampen mod andre kvinder.

Rangstige

Denne seksualisering kan således være en strategi for nogle kvinder, dog også i områder og lande med manglende ligestilling. Det kan være et de få steder. hvor de så at sige selv kan træde i karakter og vise deres værd på kødmarkedet.

Forskerne påpeger også, som et led i deres bevisførelse, at denne seksualisering på sociale medier er mest udpræget blandt kvinder i den reproduktive alder - data viser, at i områder med flere unge kvinder er der sexede selfies OG i områder med fattige, uuddannede og arbejdsløse kvinder er der flere selvseksualiserede selfies

Forskerne konkluderer: Fattige kvinder poster sexede selfies i et forsøg på at klatre op ad den sociale rangstige.

I det omfang man kan sammenligne fx Side 9 piger og porno- nøgenmodeller med piger, som poster frække selfies, er der påfaldende få af førstnævnte, der kommer fra overklassen og går en Ph.D.

Herhjemme kunne man således forestille sig, at unge kvinder fra socialklasse tre, fire og fem på Lolland poster flere uartige selfies end deres bedre stillede medsøstre fra Nordsjælland, som netop har andre og flere måder at begå sig socialt og økonomisk.

Selvværd

At poste selfies så eventuelt går ud over pigers selvværd (og måske heller ikke virker efter hensigten: at få en rig mand) er så en anden sag, som en anden undersøgelse viser:

Studiet i tidsskriftet Body Image peger på, at kvinder, der poster selfies (af ikke-erotisk karakter), efterfølgende føler sig mindre attraktive og har mindre selvværd og kommer i dårligt humør.

Forskerne lavede et par eksperimenter med studerende kvinder. Nogle postede selfies, nogle postede photoshoppede selfies, en tredje gruppe gjorde ingenting. Derefter skulle deltagerne fortælle om deres selvværd etc, som altså blev forværret væsentligt. Studiet tog dog ikke højde for, om billederne fik mange likes eller ej - hvilket ude i virkeligheden kan have en betydning for effekten.