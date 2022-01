Mænd oplever mere følelsesmæssig smerte efter et brud end kvinder, mener forsker bag nyt studie. Her er eksperternes råd til at komme sig over kærestesorger

Kærestesorger rammer alle. Men et nyt studie kaster nu lys over forskellen på, hvordan sorgen rammer - og meget tyder på, at det er hårdere for mænd at blive forladt end for kvinder.