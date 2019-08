Derfor sender mænd dick-pics

Jeg viser min, så viser du din.

Nogenlunde således lyder konklusionen på en ny videnskabelig undersøgelse, der handler om, hvorfor mænd uopfordret sender dillerfotos til kvinder.

Men der er selvfølgelig mere på spil end blot en handel med blottede kønsdele.

I studiet med den sigende titel ‘I’ll Show You Mine so You’ll Show Me Yours: Motivations and Personality Variables in Photographic Exhibitionism' deltog mere end 1000 heteroseksuelle mænd. Cirka halvdelen angav, at de har sendt dick-pics uopfordret til kvinder.

Forskerne undersøgte dels hvilke motiver, de dick-pics-sendende mænd havde, dels deres personlighedstræk i forhold til ekshibitionisme, narcissisme og sexisme samt hvor sexfikserede de var. Desuden blev mændene også spurgt om, hvilken reaktion, de håbede, kvinderne fik.

Det følgende handler om de mænd, som sender diller-fotos uopfordret.

For den typiske dick-pic-sender er den hyppigst anførte grund, at han gerne vil have et foto af kvindens kønsdele retur. Det kalder forskerne handels-mindset eller på dansk: En 'noget for noget tankegang'.

Klik i øverste højre hjørne for billedvisning:



1 af 1

Desuden viser studiet, at billedsenderen håber på, at kvinden bliver erotisk opstemt af at se hans kampklare værktøj.

Og så angiver mange af mændene, at de vil vise kvinderne, at de er interesseret i dem seksuelt.

At kvinder så alt andet lige ofte ikke reagerer med liderlighed og et hurtigt ‘se min smukke vagina'-foto, mener forskerne, er et udtryk for, at mænd har en tendens til at overfortolke kvinders seksuelle interesse.

Disse ting kommer næppe bag på særlig mange, der har erfaring med at sende eller modtage genitale selfies.

Se også: Gider ikke dine dillerfotos

Længere ind

Men forskerne gik et lag længere ind.

Kun hver femte mand angav, at det tændte dem seksuelt at sende dick-pics, og det passer fint med, at dick-pics-senderne ikke er mere sexfiksere end andre mænd. Således mener forskerne, at der ikke er belæg for at sige, at mændene er så liderlige og uhæmmede, at de ikke kan lade være med at sende billederne.

Klik i øverste højre hjørne for billedvisning:



1 af 1

I forhold til den gruppe mænd, som ikke havde sendt dillerfotos uopfordret, er dick-pics-mændene mere narcissistiske og mere sexistiske.

For nogle mænd angav grunde som ’jeg kan ikke rigtig lide kvinder, og det er tilfredsstillende at sende dem dick-pics’ og ‘at sende dick-pics giver mig en følelse af kontrol over hende, jeg sender dem til.’

En del af disse mænd håbede også, at kvinderne ville reagere med afsky, chok og frygt. Med udgangspunkt i feministisk tankegods får det forskerne til at mene, at uopfordrede dick-pics kan ses som sexchikane med det mål at genere kvinder.

Se også: Kvinde sender pussy-pics på dating-app - hvad svarer mændene mon?

Flirt

Dog skal det påpeges, at de fleste mænd ikke bevidst ser det som chikane, mens snarere som en flirt. Som en af forfatterne bag studiet Cory Pedersen forklarer:

- De tror, at det at sende dick-pics er en passende måde at flirte på. At dette er måden, man viser nogen, at man er interesseret i vedkommende, at man er tiltrukket af hende.

Også den danske sexolog Bastian Larsen har tolket dick-pics i det perspektiv.

I sin klumme skriver han:

'Mange mænd ender med at skabe en standardmail, der bliver fyret rutinemæssigt af til alle potentielle partnere, eller man skriver kortere og kortere breve og ender måske med: 'Skal vi knep?’ Eller endnu kortere, med et dick-pic.

Der jo siger det hele, mener nogle mænd.

Og så er vi ved sagens kerne. Jeg spurgte en notorisk dick-pic-sender, hvorfor han egentlig gjorde det, hvortil han svarede:

- Jeg prøver bare at være ærlig.

Og hvis man bare søger sex, så er det måske også en klar udmelding. Konklusionen må være, at dick-pics tit er ment som ærlig kommunikation, men når man tænker på målgruppen, er det måske også uheldig kommunikation.

Mænd og kvinder er også her meget forskellige, og fordi en mand er stolt af sin pik, betyder det bestemt ikke, at kvinder synes, det er spændende at se billeder af den.

Jeg spurgte ham, om han ikke blev ked af alle afvisningerne eller folk, der gjorde nar ad ham eller hængte ham ud på nettet, men han forklarede, at han faktisk også fik noget ud af de negative reaktioner.

- Jeg ved ikke hvorfor, men der er noget bekræftende ved kvinder, der skælder ud.'

Se også: Derfor skal du ALDRIG sende et penisselfie