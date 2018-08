Derfor tænder nogle på sex med dyr

-- Over artiklen relateret tv om Henrik: Derfor skal jeg have lov til dyresex --

Få emner kan genere så meget vrede og afsky som dyresex. Og det er ikke kun blandt veganere, zoofili vækker harme, det er skam også kødspisere, som gerne dagligt ofrer både svin og køer og hvad har vi for nydelsens skyld, der kommer op i det røde felt.

Alligevel, på trods af dette tabu, findes en lille gruppe mænd og kvinder, som har erotiske tanker om eller erfaringer med dyr.

Et nyt videnskabeligt studie ser nærmere på, hvad der driver disse mennesker.

Næsten 1000 selverklærede zoofile mænd og kvinder deltog i online-undersøgelsen.

Her blev de spurgt ind til dyresexprærerencer og - erfaringer.

I gennemsnit havde deltagerne sex med dyr to til tre gange om ugen. Nogle af dem dyrker kun sex med dyr, andre også med mennesker,

Hunden topper listen over de populære dyresexpartnere, skarp fulgt af hesten. Hele 97 procent af deltagerne foretrækker en af disse to.

Studiet viser også, at det tilsyneladende er dyrets lugt. der er mest tiltrækkende. 89 procent angiver den moskusagtige duft som en væsentlig del af ophidselsen. Men derudover er det duften og udseende på dyrets kønsdele, der kilder.

Jo mere vådt, behåret og lugtende dyret er, desto mere sexet er det for den zoofile.

Tabu

Som i megen anden seksualitet er selve tabuet også ophidsende, idet grænseoverskridelsen giver et ekstra lag af pirring.

Dette citat fra en af deltagerne fanger både tabudelen og kønorgansfascinationen:

‘What makes animals sexually attractive to me I guess has to do with the taboo nature of it, and that while their sexual organs function the same as a human's, they have different features that make sexual activity more interesting and more pleasurable. I like human genitalia too, but I prefer animals more strongly. I'm not really sure why, I just do. They turn me on more than humans having kinky sex.’

Studiet afslører ikke, hvad der ligger til grund for deltagernes dyresexinteresse, men noget kunne pege på, at barndomsoplevelser på landbrug har sat et markant præg, mens andet indikerer, at nogle har personlighedstræk med stort behov for nye oplevelser, som ‘kræver’ nye grænseoverskridende handlinger for at blive tilfredsstillet. De er såkaldt sensation seekers.

Samtykke

72 procent føler ikke, der er noget galt med deres seksualitet, og 80 procent mener, at det, de gør med dyret, er naturligt for både dem og dyret, som også har givet samtykke.

Samtykke kommer i form af lyde, fx at hunden gør, eller at den virker glad og fro.

En deltager siger:

‘Disse hunde har aldrig set så glade ud, som når deres kvindelige ejer lader dem stikke den ind. Hunde ser ikke sex som noget helligt, som vores samfund gør. De gør fordi de har lyst, og de tager ikke følelsesmæssigt skade.’

Et tidligere mindre studie fra 2003 blandt mandelige dyresexelskere peger på, at en del af dem har svært med relationer med mennesker. Samme studie viste, at halvdelen af de deltagende mænd tænder på på hanner og hunner, så de er med andre ord dyrebiseksuelle. Oralsex på dyret var den mest udbredt seksuelle aktivitet, tæt fulgt af vagnalt samleje.

Hver tredje mand angav, at dårlige sexoplevelser med mennesker bærer en del af forklaringen på hvorfor de har dyresex.

I 2015 blev sex med dyr ulovligt i Danmark.

Kræft og dyresex

Det kan lyde som Guds straf for usømmelig omgang med dyr.

I hvert fald peger en undersøgelse i 'Journal of Sexual Medicine' på, at dyresex muligvis kan resultere i kræft i penis.

188 brasilianske mænd med peniscancer udfyldte spørgeskemaer om deres seksualvaner, og det samme gjorde en kontrolgruppe på 374 raske mænd.

31,6 procent af kontrolgruppen havde haft dyresex, mens hele 44,9 procent af cancergruppen havde dyrket sex med dyr.

De mænd, der havde haft seksuel omgang med dyr, rapporterede også flere tilfælde af kønssygdomme og sex med prostituerede samt flere sexpartnere.

Hele 39,5 procent af de mænd, der havde prøvet sex med dyr, gjorde mindst en gang om ugen.

I undersøgelsen er tale om statistisk korrelation. Det vil sige, der ikke påvises en direkte årsagssammenhæng mellem sex med dyr og cancer. Derfor efterlyser studiets bagmænd yderligere forskning på området.

Fans af dyresex kan så indvende, at man også kan få kræft af andre sjove ting som oralsex og rygning.

Undersøgelsen nævner intet om den - set med danske øjne - endog meget store procentdel af de brasilianske mænd, der tilsyneladende forlyster sig med partnere fra dyreriget.

Det skal oplyses, at en stor del af verdens dyreporno produceres i Brasilien.

