Derfor tænder sexsadisten på, at det gør ondt på masochisten

Masochister og submissive forklarer gerne, at en BDSM seance kan bringe dem i såkaldt subspace, hvor tid og rum ophører, og kun trancen og smertenydelsen eksisterer. Total overgivelse, total omsorg.

Men, hvad sker der i sadisten ('Toppen'), der nyder at tilføje sin 'Bund' smerte eller ydmygelse?

Den amerikanske sexforsker og forfatter Justin Lemiller udgav sidste år bogen ‘Tell Me What You Want', der bygger på 4000 mænds og kvinders sextanker og erfaringer.

Kompleks

Her er nogle af hans iagttagelser. Men før vi kommer til dem, er det på sin plads at anføre, at seksualiteten er kompleks, nuanceret og tvetydig, og det betyder blandt andet, at to personer kan tænde på den samme ting af vidt forskellige årsager. Det gælder selvfølgelig også sadisme.

Lemillers deltagere udfyldte spørgeskemaer, som afslørede deres personlighedstræk blandt andet i forhold til den anerkendte femfaktormodel. Forskeren fandt nogle interessante sammenhænge mellem personlighedstræk og sadistiske fantasier:

Sadistiske fantasier var forbundet med en meget aktiv fantasi. Personer, som havde en livlig fantasi, havde en tendens til fantasere mere om andres smerte. På den anden side fantaserede de mere om alt. Så det er ikke et entydigt tegn.

At have sadistiske fantasier var forbundet med have en oplevelsessøgende personlighed. Personer, som elsker nye, eksalterende og risikofyldte seksuelle aktiviteter, er også tiltrukket af sadisme. På den anden side har sensation seekers tendens til at drages af de fleste intense og lidt grænseoverskridende sexaktiviteter.

Personer, der scorer lavt på personlighedstrækket venlighed og som har en såkaldt undvigende tilknytningsstil, har tendens til at have sadistiske fantasier. De går mindre op i omsorg og andres velbefindende og føler sig mere utrygge ved følelsesmæssig intimitet. Måske gør disse træk det nemmere at forestille sig at påføre andre smerte.

Sadistiske fantasier var også forbundet med at have en såkaldt åben socioseksualitet. Har man en åben socioseksualitet, er man typisk klar til uforpligtende sex, og man kan skelne mellem sex og kærlighed. Igen et træk, der kan gøre det nemmere at forestille sig at give andre smerte. På den anden side er personer med åben socioseksualitet også åbne overfor de mange andre former for sex.

For mænd gjaldt det, at lavt selvværd og en utryg tilknytningsstil, hvor man er bange for at blive forladt, var forbundet med sadistiske fantasier samt med flere seksuelle problemer. Det kunne være tegn på, at disse mænd oplever en form for kontrol i de sadistiske fantasier, som de ellers føler, at de ikke har.

Endnu er mulig forklaring er, at sadister og masochister er mere ens, end man umiddelbart skulle tro, idet sadisme grundliggende er masochisme - det gør ondt at gøre andre ondt, fordi det smerter at opleve andres smerter. Så det, der tænder sadisten, er ikke andres smerte, men vedkommendes egen. Det kunne forklare, hvorfor der er såkaldte switches, som kan skifte mellem rollerne som 'top' og 'bund'.

Ingen af ovennævnte sammenhænge og forklaringer er entydige eller gensidigt udelukkende, og der kan sagtens være endnu flere faktorer, der gør sig gældende. Nogle mener for eksempel, at sadismen kan være tillært. Måske har man i en meget ophidset tilstand set BDSM-porno - og får dermed forbundet denne store seksuelle nydelse med den sadistiske sex. En pavlovsk hund-effekt.

