Derfor takker pornodronning legenden Rocco: Mit livs bedste sex

Der er inflation i begrebet pornodronning i sexindustrien, hvor selv en forkølet debutant i en amatørproduktion tituleres som pornostjerne - men australske Angela White kan med rette kaldes dronning af pornoen i disse år.

Den 33-årige universitetsuddannede brunette med naturlige bryster i størrelse 70G, eget produktionsselskab og hjemmeside samt 15 år i branchen vandt hele ni priser ved de just afholdte AVN Awards.

Ved prisfesten i Las Vegas, der kaldes pornoens Oscar, tog hun tre af de mest eftertragtede statuetter: De to fanafgjorte priser 'The Most Spectacular Boobs' og 'Favorite Female Porn Star', samt den jurybestemte 'Female Performer of the Year'.

Sidste år tog hun hele 14 priser med hjem fra Las Vegas, herunder også de ovennævnte.

Derfor fik kloge folk i industrien (legenden Johhn ‘Buttman’ Stagliano) den oplagte idet at lave en scene, hvor Angela White møder verdens mest kendte pikhelt, Ridderen af det Brune Punktum, The Italian Stallion Rocco Siffredi.

54-årige Rocco debuterede i 1987 i en fransk kødfilm med analsex, som sidenhen blev et af hans varemærker - hvilket er imponerende i og med, at hans primære arbejdsredskab angiveligt er på den frygtindgydende side af 20 centimeter.

Det slog åbenbart gnister, for scenen i filmen ‘I Am Angela’ modtog en pris for bedste analsex. Og ikke nok med det: Angela White fik the fuck of her life:

Thank you @avnawards for awarding me & @RoccoSiffrediXX "Best Anal Sex Scene" for the most intense scene of my career! Thank you Rocco for flying across the globe to give me the experience of a lifetime & big thanks to @JohnAStagliano @EvilAngelChris @EvilRobby01 @EvilAngelVideo pic.twitter.com/7Eje9BTkJB — ANGELA WHITE (@ANGELAWHITE) January 30, 2019

‘I Am Angela’ fremstår som en dokumentarfilm (du kan se forbudt for børn trailer her) med en syndig blanding af interviews, behind the scenes-optagelser og virkelig hård porno, hvor White endda ender med at være kødet i en triple-sandwich med Mick Blue, Marcus Dupree og Steve Holmes.

Sørme om ikke også Angela kan noget helt særligt i den anden ende, for hendes mundarbejde i ‘Angela By Darkko,’ fik hæder som bedste oralsexscene:

Thank you to the oral master @jonnidarkko for directing me in a visually spectacular blowbang that took home the AVN award for Best Oral Sex Scene! It's always a privilege to work with you and I'm so proud of the work we did together for "Angela By Darkko" pic.twitter.com/qSpq4kDL0C — ANGELA WHITE (@ANGELAWHITE) January 30, 2019

White, som i mange år har kæmpet for sexarbejdsretttigheder, kan åbenbart mere end at lægge krop og huller til alskens udskejelser og se begejstret ud og være god på lydsiden imens:

Hun fik en pris for bedste skuespilpræstation i kortfilmen ‘Who’s Becky,’ instrueret af Kayden Kross, som blev årets instruktør.

Herunder takker White, som har skrevet bacheloropgave om kvinder i den australske pornobranche, for sin udnævnelse til årets kvindelige pornomodel.