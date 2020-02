Det betyder en kvindes onanivaner for hendes sexliv

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Her sidder kvindens orgasme --

Hvordan hænger kvinders onani sammen med deres sexliv? Har orgasmeproblemer ved onani noget at gøre med orgasmeproblemer ved sex?

Det har amerikanske og ungarske forskere set nærmere på.

Og det viser sig, at en kvindes onanivaner betyder noget for, hvordan sexlivet tager sig ud.

2215 kvinder i alderen 18-95 deltog i den videnskabelige undersøgelse, hvor de udfyldte en række spørgeskemaer. Her var spørgsmål om alt fra demografi og parforhold til seksuel historik og sexlyster. Der var også fokus på onaniteknikker, orgasmeoplevelser og lyst til sex.

Resultater

Her er nogle af resultaterne:

57 procent foretrækker sex med partner frem for onani, 12 procent vil hellere onani, mens syv procent angiver, det er lige tilfredsstillende. 45 procent fortæller, at det skifter.

I gennemsnit onanerer kvinderne to gange om ugen. Og har sex to gange ugentligt.

De fleste kvinder stimulerer klitoris ved onani, og for hele 94 procent af dem indgår klitorisstimulation i sex med partner.

97 procent af de kvinder, som stimulerer vagina under masturbation, har også vaginalstimulation ved partnersex.

53 procent af de kvinder, som stimulerer sig selv analt ved onani, har også analleg på sexprogrammet.

36 procent af kvinderne, der bruger legetøj ved onani, har det også i brug ved sex.

Kvinder, der onanerer mere, oplever sjældnere mangel på ophidselse ved sex. Dog hænger onanifrekvens ikke markant sammen med orgasmefrekvens ved sex.

Kvinder, der melder om større tilfredshed med sexlivet, har større sandsynlighed for at få orgasme, færre lystproblemer, større orgasmenydelse og færre problmer med at få orgasme under sex.

Med alderen stiger sandsynligheden for at få orgasme med en partner, ligesom orgasmenydelsen ved partnersex øges med alderen.

Mellem 60 og 67 procent af de kvinder, som havde problemer med at få orgasme under onani, meldte om de samme grunde til orgasmeudfordringer under sex, for eksempel manglende ophidselse.

Samlet konkluderer forskerne, at jo flere af de aktiviteter, som kvinderne bruger under onani, der indgår i deres partnersex, desto større sansynlighed er der for, at de får orgasme med en partner, at de kommer hurtigere, at de nyder orgasmen mere, og at de har færre orgasmeproblemer.

Som det fremgår af tallene herover, er klitorisstimullation og vaginalstimulation gennemgående for de fleste kvinder ved både onani og sex, men ikke desto mindre er der også forskelle med hensyn til teknikker:

Nogle kvinder bruger særlige onanistillinger, har seksuelle fantasier og anvender sexlegetøj og analleg, netop fordi de øger orgasmechancerne ved onani - og alligevel indgår de så ikke i sex.

‘Masturbation can have significant positive effects on the experience of partnered sex, as long as the types of activities share at least some common stimulatory pathways. When alignment of activities exceeded 75%, additional benefits were realized.

Not only, then, does alignment of activities impart positive effects on the experience of partnered sex, but lack of alignment may be detrimental to orgasmic likelihood and pleasure during partnered sex, to the point where nonalignment of activities was more characteristic of women who preferred masturbation over partnered sex.’

Eller på dansk: Overensstemmelse mellem onaniteknikker og sexteknikker giver bedre sexliv.

