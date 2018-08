Det betyder hendes orgasme for forholdet

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Bliv superelsker med disse tricks --

Orgasmen kan ses som en slags kanariefuglen i kulminen for forholdet - er den der, klarer forholdet sig fint, falder den død om, er der fare på færde.

Det gælder især kvindens orgasme eller mangel på samme. Det er en af konklusionerne på et nyt stort studie.

Næsten 2000 amerikanske par deltog i den omfattende undersøgelse publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Journal of Sexual Medicine.

Deltagerne skulle angive, hvor ofte de selv fik orgasme under sex, og hvor ofte de mente, at deres partner fik orgasme.

Desuden så forskerne på parrenes kommunikation om sex. Deltagerne angav fx hvor enige de var i udsagn som: ‘Jeg taler åbent med min partner om vores sexliv,’ ‘jeg kan være mig selv fuldstændigt i vores sexliv,’ ‘jeg synes, det er vældigt svært at fortælle min partner om mine sexlyseter og behov.’

Ligeledes udfylde deltagerne også spørgeskemaer om, hvor tilfredse de var med forholdet og med deres sexliv.

Se også: Fem tegn på, at dit forhold holder i og uden for sengen

Frekvens

Det viser sig så, at tilfredshed med både sex- og samliv hænger tæt sammen med både orgasmefrekvens og evnen til at korrekt angive om kæresten fik orgasme.

Således er der også tæt sammenhæng mellem utilfredshed med sex- og samliv, og at man mistolker partnerens orgasmefrekvens.

Især kvinders selvrapporterede orgasmer korrelerer med tilfredshed med sex og samliv.

Ydermere fremgår det, at kommunikation omkring sex er afgørende for især kvinder, hvilket måske skyldes, at bedre kommunikation omkring sex øger hendes chance for at få orgasmer, hvilket så øger hendes tilfredshed med sexlivet. Sexkommunikation er med andre ord den medierende faktor mellem orgasmer og tilfredshed med sex- og samliv.

Se også: 7 ud af 10 kvinder har lige fået orgasme

Omvendt hang mændenes (selvrapporterede) orgasmer ikke sammen med tilfredshed med hverken sex- eller samliv. Hvilket overrasker forskerne lidt, idet man ofte antager, at mænd værdsætter deres orgasmer meget højt under sex. Det virker usandsynligt, at mænds orgasmer ingen betydning har.

Forklaringen kan ifølge forskerne være, at næsten alle mænd får orgasme, hver gang de har sex, og at derfor ikke er nogen variabilitet blandt mændene på dette område, som kan give udslag. Mandens orgasme er så at sige default, og derfor kan den ikke bruges som markør for noget.

Mænd, der giver mange orgasmer, dufter bedre og er sjovere

Mænd

Som anden forskning har vist, hænger mænds tilfredshed med sexlivet dog sammen med, hvor ofte de mener, at kæresten får orgasme. Hvilket betyder, at manden prioriterer partnerens nydelse højt, og at det at kunne give en kvinden orgasme ses som et maskulinitsparameter - han føler sig mere mandig, når hun kommer.

Når manden fejltolker kærestens orgasmefrekvens (og altså tror hun får orgasme oftere end hun rent faktisk gør), var kvinden typisk mindre tilfreds med forholdet. Det kan skyldes, at dårlig sexkommunikation fører til, at man misforstår, om partneren får orgasme (samt ikke man finder ud af, hvad der skal til, for at hun kan få den), som fører til mindre tilfredshed med, nåja, sex- og samliv.

Konklusionen på studiet er ikke ny for folk, der frekventerer disse sider:

‘Sexual communication could be a key point of intervention in helping couples to improve orgasmic experiences. It seems possible that as couples become more comfortable with their sexuality and honestly express their desires and concerns, they will have a more accurate perception of what is occurring in the sexual relationship. This attunement to their partners’ desires and concerns, may increase the likelihood of wives experiencing orgasm, and both partners having more fulfilling sexual experiences.’

Kvindens orgasme vigtig - for manden

Klicheen foreskriver, at manden er glad, hvis bare han får sin udløsning med kæresten med jævne mellemrum. Men forskning slår den fuldstændig til jorden.

I et studie publiceret i det videnskabelige tidsskrift 'Journal of Sex Research' har portugisiske forskere udspurgt 124 heteroseksuelle par om, hvordan tilfredshed med sexlivet hænger sammen med egne seksuelle funktioner og behov og kærestens ditto.

Resultatet er klart og tydeligt: Jo mere tilfreds partneren er, jo mere tilfreds er man selv med sit sexliv. Og det gælder begge køn. Det er en vigtig gensidighed på spil, som hele tiden befrugter hinanden.

Den samme cirkulære, positive model gælder, når det handler om seksuelle funktioner og tilfredshed med sexlivet. For eksempel er manden svært tilfreds med sexlivet, når hendes seksuelle funktioner som begær og orgasme er i top.

Forskerne konkluderer følgende:

'These results provide general support for models that highlight one or more aspects of interdependence among partners as influencing individuals' satisfaction with sex. They are also in keeping with research that has shown the associations between self-disclosure, intimacy, and sexual frequency on couple sexual satisfaction are better explained by taking both partners' experiences into account.'

Se også: Lykketegn: Skedeorgasmer

Potens

Der var en lille, men interessant kønsforskel: Mandens erektile evner har stor betydning for både hendes og hans tilfredshed - mens hans libido og hans orgasme betyder langt mindre for ham og endnu mindre for hende.

Det forklarer forskerne dels med, at det som udgangspunkt tages for givet, at manden har lyst til sex og dermed matcher hendes behov, og dels at hans orgasme betragtes som en selvfølgelighed, så den med andre ord ikke er så speciel - i modsætning til kvindens, der traditionelt anses for at være lidt sværere at opnå:

Manden føler sig som en rigtig mand, når han kan give kvinden orgasme, og for kvinden hænger hendes orgasmeevne både sammen med mandens sexteknikker og hendes følelse af tryghed og samhørighed. Ifølge forskerne.