Det er faktisk ret let at blive god til sex: Sådan bliver du super-elsker

Avancerede teknikker, vilde pornostillinger, tantra, sprøjteorgasmer og 50 Shades stolpe op og stolpe ned - sex er vist ret svært og kræver mindst et udvidet kørekort og en ph.d. i sexologi.

Det indtryk kan man godt få, når man ser på, hvordan den instrumentelle, tekniske side af sexsagen fremstilles i medierne.

Heldigvis viser det sig, at sex slet ikke er så kompliceret endda. Det er faktisk simpelt at blive god til det.

Det fremgår af en undersøgelse blandt mere end 5000 repræsentativt udvalgte amerikanske singler.

Her blev singlerne blandt andet spurgt om, hvad der kendetegner en god sexpartner. Og hele 83 procent angav 'omsorgsfuld' og 'entusiastisk.' Andre vigtige ingredienser i god sex: Kommunikation, gode kys og en, som aktivt hjælper til på orgasmefronten.

Med andre ord er kun de to sidste tekniske discipliner.

Basis

Den berømte antropolog og forfatter Helen Fisher, der har været med til at udarbejde undersøgelsen for datingsitet match.com, glæder sig:

- Vi har været alt for fokuserede på det nye, seksuelt sex, men vi må ikke glemme basistingene. Alle kan lære at god sex er opnåeligt, siger Fisher, der mener, at selv om studiet handler om singler, er resultaterne givetvis også dækkende for personer i forhold.

Ydermere fremgår det, at singler har centrale turn offs: For meget snak, manglende lidenskab og for lidt bevægelse, dårlige kys og ikke at sige 'jeg elsker dig,' når det er kommet så vidt.

De fleste er enige om, at sex bliver bedre efter et par gange, men 52 procent mener, at dårlig sex derefter er en dealbreaker. Og 80 procent angiver, at det er vigtigt at partneren får orgasme.

Andre interessante resultater:

55 procent har haft en bolleven, og 45 procent har haft en bolleven, som blev til en kæreste.

94 procent af kvinderne vil gerne have en kompliment for udseendet på første date. 81 procent ser nødigt, at man drikke mere end to genstande på første date.

31 procent af mændene vil gerne prøve sex med en robot - kun 15 procent af kvinderne har lyster i den retning.

28 procent mener, at deres sexevner er til et 12 tal, mens 55 synes talenterne i sengen rækker til middelkarakter, og 17 procent erkender, de sutter røv.

