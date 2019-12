Det er ikke altid dårligt at komme hurtigt

Mens hurtig sædafgang er et problem for nogle, er der andre, som tænder på det

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan bliver du langtidsholdbar --

Du når kun lige at få den ind i varmen, før du kommer - derpå følger skammen og så angsten for, at det skal ske igen.

For tidlig sædafgang er et af de helt store problemer for mange mænd. Men det behøver det ikke at være. Man skal ‘bare’ ændre synet på det.

Alene termen 'for tidlig sædafgang' kommer med en slet skjult negativ ladning. For tidligt. I populærkulturen og i allehånde artikler om at være hurtig på aftrækkeren fremstilles det enten lattervækkende og taberagtigt eller som tegn på manglende elskerevner og maskulinitet.

Den slags fortælling om at ejakulere tidligere end ønsket kan være med til at holde en person med præmatur ejakulation i frygtsom tilstand, hvor angsten for at komme hurtigt udløser udløsningen. Det man kalder præstationsangst.

Således er det vigtigt at bringe andre fortællinger om lynkinesere på banen. Det er netop, hvad forfatter og psykolog og sexforsker Justin Lehmiller gør i et blogindlæg.

Stram op og hold længere i sengen

Tænder på hurtig afgang

For mens hurtig sædafgang er et problem for nogle, er der andre, som tænder på det.

De synes simpelthen, at det er super frækt, når partneren bliver så liderlig, at han ikke kan styre sin udløsning og bare kommer.

Lehmiller fortæller om en homoseksuel mand, for hvem det er noget af det mest pirrende, når han penetrerer sin partner analt, og denne så hurtigt og spontant ejakulerer.

Radikalt forslag mod for tidlig sædafgang

I en tråd på debatforummet reddit fortæller både mænd og kvinder, at de tænder på mandens hurtige udløsning, og at de ser den som en kompliment.

En rød tråd i kommentarerne er altså, at sexpartnerens lynudløsning indikerer, hvor god en sexpartner man selv er. Det er et tegn på, at han mister kontrollen, fordi man selv er så fræk/lækker/god.

Derfor er der også i sexterapeut- og forskningkredse begyndt at komme alternative måder at benævne fænomenet:

Tidlig sædadang og hurtig er mindre dømmende og mere beskrivende end for tidlig og for hurtig.

Med andre ord skal vi være mere opmærksomme på, at der ofte er flere sider af en seksuel adfærd, som ellers betragtes som en dysfunktion, mener Lehmiller.

Én mands for hurtige sædafgang kan være en andens mands frække spontanudløsning. En mands sexproblem kan være en anden mands fetich.

Se også: For tidlig sædafgang? Se om det er dig

Slaphed

Kropsterapeut og klinisk sexolog Michael Loua fra elskeriet.dk bruger selv termen tidlig og ikke for tidlig, Han mener, at problemet med tidlig sædafgang ikke er den hurtige udløsning - det kan jo være, at han er HELT klar, når han eksploderer.

- Problemet er den hurtige slaphed, som indtræder efter orgasmen. Og at han derfor trækker sig.

- Min tilgang som kropsterapeut er at hjælpe manden med at nyde orgasmen, som den er - frem for at fokusere på ‘nederlaget’ og så arbejde kropsligt med seksuel spænding og nærhed. Lære ham at tage ejerskab over den orgasme, som kommer, brøle den ud, og hvis partneren vil have mere, så må han jo bruge fingrene.

Vil du holde længere i sengen? Der er ingen hurtige løsninger