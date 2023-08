Sex & samliv ... 20. aug. 2023 kl. 21:08 Gem artikel Gemt artikel

Det flydende sexlegetøj

Kvinder om glidecreme: For Bonni, Freja og Solvej er glidecremen ikke et must, men derimod et godt og effektivt hjælpemiddel - og et flydende sexlegetøj i sig selv. Desuden er der visse frække lege, hvor glidecremen konsekvent kommer på banen