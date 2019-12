Det mener vi om kvinder med store bryster

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Bliv babsolog med Sexolog Signe --

Bryster er som bekendt ikke bare bryster. For eksempel betyder de noget for, hvordan vi opfatter kvinden, de sidder på.

Både mænd og kvinder tillægger nemlig en kvinde særlige sextræk alt efter størrelsen af hendes bryster. Træk, der ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheden.

Det viser helt ny videnskabelig undersøgelse, hvor mere end 500 mænd og kvinder deltog.

Sådan tænker danske kvinder om deres bryster

Den første del af studiet tog fat i 163 unge kvinder, hvor de polske forskere undersøgte disse kvinders bryststørrelser og deres sexadfærd for at se, om der var sammenhænge mellem de to ting.

Det viste sig, at der blandt disse kvinder ikke kunne spores korrelationer mellem store bryster og en åben tilgang til uforpligtende sex eller høje niveauer af kønshormonerne testosteron og estradiol, som begge kan have indflydelse på en persons libido.

Bedømme bryster

I den anden del af studiet skulle de 500 mænd og kvinder bedømme en række fotos af kvinder med forskellige størrelse bryster.

Dette var nogle af de computergenerede bryststørrelser. Foto: Krzysztof Kościński/Archives of Sexual Behavior

Her fremgik det, at både mænd og kvinder antog, at kvinder med store bryster har stor sexlyst og er mere promiskuøse. Desuden anses de storbarmede kvinder også for at være mere reproduktivt effektive (mere fertile) og bedre til at producere mælk.

Deltagerne antog også, at godt udstyrede kvinder var mindre trofaste og mindre intelligente end kvinder med små eller mellemstore bryster.

Alt i alt antyder det, at en barmfagre kvinde anses som mest egnet til korte forhold.

Dog blev de store bryster ikke vurderet som mere attraktive. Kun små bryster blev bedømt som mindre attraktive.

Sådan bedømte deltagerne kvinders sexadfærd i forhold til deres bryststørrelse. Fig: Krzysztof Kościński/Archives of Sexual Behavior

Forklaringer

Blandt forskernes mange mulige forklaringer på ovennævnte sammenhænge springer især denne i øjnene: Mænd (og kvinder) tror, at en kvinde med store bryster er løs på tråden, fordi kvinder i pornofilm ofte har bryster større end gennemsnittet.

De konluderer endvidere, at kvinder med store bryster ikke er tøjter(!), og at mænd, der er ude efter uforpligtende sex, skal huske på, at en omfangsrig barm ikke i sig selv er et signal om, at hun er med på den værste!

Desværre har forskerne ikke denne potentielt betydningsfulde mellemregning med: Anden forskning har vist, at især mænd overfortolker en kvindes interesse i sex, hvis han synes, hun er tiltrækkende.

