Det siger din lyst til gangbangs om dig

Når pornomastodonten pornhub.com fremlægger statistik, viser det sig, at der er visse kønsforskelle på brugeradfærd: Kvinder er relativt mere til gangbang (hvor mange mænd knalder en enkelt kvinde), hård sex og lesbisk sex.

Det kan man så tolke på, som man lyster. Forskere gør så lidt mere end at tolke. De undersøger mulige sammenhænge og forklaringer.

Senest har tre kvindelige sexforskere lavet deres egen pornoundersøgelse, hvor de giver bud på, hvordan pornovalg afspejler mænd og kvinders såkaldte parringsstrategier.

Teori

Ud fra en klassisk evolutionspsykologisk betragtning burde kvinden være mindre interesseret i gangbang. Den teori betoner, at enten er kvinder til langtidsforhold, hvor tryghed og samhørighed vægtes højt - eller også er hun til engangsknald, hvor fokus er, at manden er fysisk attraktiv (har gode gener). Men i et gangbang er mændenes statur nærmest ligegyldig.

Samtidig burde gangbanget booste mandens såkaldte sædkonkurrence, hvor de mange knaldekonkurrenter øger hans testosteron og liderlighed. Og derfor skulle mænd så relativt set være mere til bangbangs.

Utroskab

For at finde ud af, hvad der egentlig er på spil, har de tre forskere undersøgt en mulig sammenhæng mellem seksualtitetspersonlighed og pornopræferencer.

155 mænd og kvinder blev udspurgt om deres socioseksualitet (er man åben overfor uforpligtende sex, haft mange sexparntere), deres lyst til og erfaringer med at være utro, samt hvilken type porno, de foretrækker.

Dette er, hvad forskerne kom frem til.

Mænd er mere interesserede end kvinder i gangbangs og trekanter. 66 procent af mændene, der er til trekanter, foretrækker den med to kvinder og en mand, 69 procent af kvinder, som tænder på trekanter, er mere til to mænd og en kvinde.

Kvinderne i studiet er en smule mere til BDSM og hård porno end mænd.

Ydermere peger undersøgelsen på, at personer, der kan lide gangbangporno og tildels trekanter, har større sandsynlighed for at være utro.

Generelt viser det sig også, at en åben socioseksualitet var markør for et stort pornoforbrug og lyst til at være utro.

Forskelle

Forskerne mener, at der kan være flere grunde til, at nogle af resultaterne ser lidt anderledes ud end Pornhubs statistik. Dels har andre tidligere undersøgelser peget på, at mænd generelt har større lyst til virkelige trekanter og gangbangs, og at de i højere grad nyder dem.

Samme studier viser også, at kvinder, der har prøvet den slags udskejelser i virkeligheden, melder om mindre tilfredshed og svært opnåelige orgasmer.

Således hævder forskerne, at mænds sexadfærd i forhold til gangbang og trekanter er drevet af sædkonkurrencen (gangbang) og af the Coolidge Effect ved trekanten med to kvinder. Coolidge-effekten er opkaldt efter den tidligere amerikanske præsident Calvin Coolidge, som under et besøg på en kyllingefarm angiveligt påpegede, at hanen havde en voldsom erotisk energi som følge af nærværet af de mange høns.

Forskerne forklarer, at kvinderne i deres studie kun var lidt mere til BDSM og hård porno end mænd (set i forhold til hvad data fra Pornhub tyder på): Det kan skyldes, at den måde, hvorpå BDSM og hård sex vises i pornoen, ikke helt er i overensstemmelse med, hvad kvinder egentlig ønsker. BDSM er i virkelighedens verden ofte en del af en fast og tryg relation, hvilket sjældent ses i pornoen.

Og på samme måde er deres erfaringer med hård sex forbundet med et fast, trygt forhold - langt fra hvad der ses i pornoen eller læses i romantisk erotika, hvor heltinden tages af en stærk mand.

Således kan det være, at kvinder ikke kan finde den BDSM og hårde porno, som de egentlig ønsker.

For nylig forsøgte en svensk pornomodel at slå sin egen gangbangrekord, som var 26 herrer, i en dansk swingerklub. Det lykkedes over al forventning: Hun havde sex med 50.

