Det siger kvindens valg af høje hæle om hendes sexlyst

Mange mænd har en lille eller stor fetich for kvinder i stiletter, men hvad er der på spil for kvinderne, der vælger det upraktiske fodtøj..?

Der er en høj pris forbundet med at gå med høje hæle. Og her taler vi ikke penge.

Vi nævner i flæng: Slidgigt, nedsunken forfod, skæv storetå og knyst, større risiko for faldskader, forstuvninger og så bare dagligt ubehag og smerter.

Alligevel vælger nogle kvinder tårnhøje stilletter. Og det gør de blandt andet fordi, de høje hæle i vores kultur er udtryk for kvindelig seksualitet og styrke.

Således er højhælede sko i evolutionspsykologisk optik et sexsignal med omkostninger. Kvinden fremstår som attråværdig for mænd, men det koster hende potentielt førligheden.

Studier har peget på, at kvinders gang i høje hæle fremstår mere feminin og dermed ‘sexet, idet skridtene bliver kortere, mens hofterne roterer.

De tanker er udgangspunktet for en ny videnskabelig undersøgelse, som ser nærmere på sammenhængen mellem en kvindes udseende, sex- og pardannelseslyster, alder og tilbøjelighed til intraseksuel konkurrence (konkurrerer hun med andre kvinder om mænds opmærksomhed) og valg af hæle.

700

Flere end 700 kvinder tog del i fire delstudier.

I de to første skulle kvinderne angive, hvor attraktive de ser selv ud, og samtidig fortælle, hvilke sko de foretrækker ud fra en række fotos.

Kvinderne skulle vælge mellem sko, som andre mænd og kvinder havde bedømt som sexede, praktiske, dyre, komfortable etc. Forskerne havde sørget for, at der var sko med og uden høje hæle.

Her kom de skotske forskere frem til, at de kvinder, der anså sig selv for attraktive, også havde større sandsynlighed for at vælge sko med de høje hæle.

Samtidig viste analyserne også, at lysten til at købe flotte højhælede steg i takt med selvangivet lyst til sex med en partner.

Sammenhæng

De to sidste delstudier foregik ganske anderledes, idet formålet var at undersøge, om konteksten betyder noget for kvinders valg af hæle.

Her skulle deltagerne læse historier med forskellige temaer (en romantisk date, konkurrence med kollega om job, om at ikke kunne finde sin tegnebog), hvor de skulle forestille sig selv i hovedpersonens sko følelsesmæssigt.

Derefter skulle kvinderne forestille sig, at de gik på skoindkøb, hvor de valgte mellem sko uden hæl til ekstremt høje hæle, 16 centimeter.

I et af de to studier angav deltagerne deres hælpræferencer før historielæsningen. Dog viste analyserne ingen klare sammenhænge mellem konteksten, som kvinderne var blevet sat i ved historielæsningen, og valg af hæle.

Stiletter gi'r ømme tæer, men ikke sex

Derfor

Forskerne konkluderer, at flotte kvinder vælger høje hæle som en måde at forstærke deres kvindelige attraktionsværdi. Desuden vælger de attraktive kvinder i højere grad også sko med hæle end sko uden hæl. Hæle er altså en måde at forstærke det i forvejen sexede ydre snarere end en kompensation for manglende attråværdighed.

Derudover mener forskerne også, at de har bevist, at kvindens reaktioner på højhælede sko er et subtilt, men præcist tegn på hendes seksuelle lyst. Har kvinden lyst til sex med en partner, har hun større lyst til at bære flotte højhælede sko.

Forskerne efterlyser nu studier, som vil se nærmere på, hvordan kvinder i og uden høje hæle opfattes. For mens make up i højere grad kan ses som noget, nogle knap så attraktive kvinder bruger til at kompensere for, hvad de ikke har naturligt, er de høje hæle åbenbart mere en forstærker end en kompensator.

