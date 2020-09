Det tænker mænd om stive nipples

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Den helt rette brystbehandling --

Mænd kan lide bryster. Store, små, bløde, faste, runde, lange, alle slags vækker instinktivt opmærksomhed og nogle gange begejstring.

Men hvad med de der brystvorter? Hvad tænker mænd om dem i forhold til, om de er stive eller ej? Og hvad tænker kvinderne?

Dette vigtige og vægtige spørgsmål har to forskere stillet sig selv og en række forsøgspersoner.

Vist nok for at finde ud af brystvorternes seksuelle signalværdi - som titlen på studiet så fint angiver: ‘The point of nipple erection 1: The experience and projection of perceived emotional states while viewing women with and without erect nipples'.

Deltagerne så på en række fotos af kvinder med og uden tydeligt erigerede brystvorter. Kvindernes ansigter kunne ikke ses på billederne.

Mænd og kvinder opfattede de stive nipples forskelligt. Både i forhold til, hvad de hårde brystvorter fik dem til at føle, og i forhold til, hvad de tænkte, kvinden med de stive nipples følte.

Mænd oplevede flere positive og seksuelle følelser, når de så de opstemte brystvorter.

Og selv om kvinder også oplevede flere positive emotioner ved synet af de stive brystvorter, var der her ingen seksuelle reaktioner.

Generelt følte begge køn, at en kvinde med stive nipples viser en masse positive følelser, vel at mærke uden at man kan se kvindens ansigt.

Ydermere så mænd både kvinden og sig selv i et mere positivt og sexet lys som følge af de stive nipples.

Alt i alt bekræfter det forskernes teori om, at manden har en tendens til at overfortolke en kvindes seksuelle interesse. Han tror ofte, at en kvindes udtryk og adfærd har seksuel klangbund, og det i langt højere grad end kvinder selv angiver, de har, og hvad kvinder tror om andre kvinder.

Konklusion: Stive brystvorter er et signal om seksuel ophidselse og interesse. For mænd.

Denne seksuelle overfortolkning gør, at manden ikke går glip af potentielle knald, er forskernes forklaring.

Kvinder med store bryster er mere liderlige..? Både mænd og kvinder tillægger en kvinde særlige sextræk alt efter størrelsen af hendes bryster. Træk, der ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheden. Det viser videnskabelig undersøgelse, hvor mere end 500 mænd og kvinder deltog. Den første del af studiet tog fat i 163 unge kvinder, og de polske forskere undersøgte så disse kvinders bryststørrelser og deres sexadfærd for at se, om der var sammenhænge mellem de to ting. Det viste sig, at der blandt disse kvinder ikke kunne spores korrelationer mellem store bryster og en åben tilgang til uforpligtende sex eller høje niveauer af kønshormonerne testosteron og estradiol, som begge kan have indflydelse på en persons libido. I den anden del af studiet skulle de 500 mænd og kvinder bedømme en række fotos af kvinder med forskellige størrelse bryster. Heraf fremgik det, at både mænd og kvinder antog, at kvinder med store bryster har stor sexlyst og er mere promiskuøse.

