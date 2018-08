Det vidste du ikke om sex: Her er svarene på dine sexspørgsmål

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Gør analsex til supersex --

Ja, du har fulgt med i både seksualundervisningen og på pornhub.com, og du har skimmet brevkasser og sider som Ekstra Bladets sex&samliv, så du ved alt rigeligt om det der sex, ikke sandt?

Men porno er ikke instruktionsmanualer, og seksualundervisningen er længe siden og den med blomster og bier er stadig et usselt billede på sex og forplantning.

Derfor har vi samlet seks spørgsmål om sex, som kan være praktiske at kende svaret på, når du ligger der i sengen og føler dig enten unormal eller bare lidt uvidende.

Hvad er den mest udbredte fantasi?

Er det bare dig, der er optaget af tanken om at være sammen med to personer af det foretrukne køn? En er godt, så må to være dobbelt så godt, en stor levende klump af hud, kød og kropsåbninger, altomsluttende, altpenetrerende, altfavnende.

Trekanten er den mest udbredte fantasi både blandt og kvinder. Det fremgår af mange undersøgelser - senest har den amerikanske sexforsker Justin Lehmiller netop udgivet bogen ‘Tell Me What You Want’, der bygger på data fra 4000 amerikanere og deres sexfantasier.

Det betyder ikke, at trekanten er favoritfantasien hos alle, men at de fleste nyder den i et eller andet omfang.

Er det normalt at prutte under orgasmen?

Har du også ligget der og kæmpet en brav kamp for at undgå at prutte, mens du nærmer dig klimaks? Og har du oplevet at tabe kampen - enten ved at orgasmen forsvinder eller ved, at du alligevel slipper en vind til stor pinlighed for dig selv?

Så er du heller ikke alene, for når der ligger en tung mand og rumsterer rundt ovenpå dig og din mave, og hans pik presser mod dit anus gennem vaginalvæggen, kan der komme gang i tarmene.

Og under orgasmen trækker alle muskler i området sig sammen og slapper af og pumper rytmisk - hvilket sagtens kan resultere i, at diverse indestængte gasarter slippes fri ufrivilligt.

Men det ikke noget at skamme sig over - det viser bare, at du giver dig hen og ikke holder dig tilbage. Sex er larmende og lugtende.

Skedeprutter er også ganske almindelige og sker som følge af, at manden med sin penis pumper luft ind i skeden. Det er mere udbredt i visse stillinger såsom bagfra. Også skedeprutter skal du være skideligeglad med.

Hvem kan bedst lide oralsex?

Mænd elsker at få et blæs, kvinder er over en bred kam begejstrede for cunnilingus. Men hvad med selv at oralservicere en sexpartner? Hvem kan bedst lide at give oralsex?

Flere undersøgelser peger på, at mænd angiver, at de finder fisseslik ganske ophidsende, i højere grad end kvinder tænder på at slikke pik.

En dansk undersøgelse fra 2017 peger på, at kun hver tredje kvinde nyder at give manden oralsex.

Den viser dog også, at 7 ud af ti kvinder dog bider modviljen i sig og slikker.

Omvendt er mændene ganske begejstrede for at yde kvinder oral service: 66 procent synes, det er dejligt og ophidsende og en naturlig del af sexlviet.

15 procent gør det dog kun for kvindens skyld.

Et videnskabeligt canadisk studie med studerende viste, at så godt som alle deltagere elskede at modtage oralsex - men 93 procent af herrerne syntes godt om at yde cunnilingus, mens 82 procent af kvinder kunne lide at give fellatio.

Det giver sig så ikke udslag i adfærden, for studiet peger på, at mænd får flere blowjobs end kvinder får fisseslik.

Hvorfor tænder nogle mænd på at se kæresten med anden mand?

Umiddelbart giver cuckolding ingen mening, for det er noget kontraintuitivt ved, at en mand bliver ophidset af, at hans partner er sammen med en anden.

Det er dog et ganske udbredt fænomen.

Nogle udlever det ved, at manden ser på, mens kvinden bliver ordnet af en fremmed, for andre fungerer det sådan, at kvinden kommer hjem og fortæller om sine erotiske oplevelser, og så er der dem, der blot deler det som en fantasi.

Men hvorfor? Det kan der være flere forklaringer på. På Psychology Today fortæller psykologen David Ley, at det kan dreje sig om en lyst til at udforske sine forbudte fantasier:

'Det er helt essentielt for forståelsen, at det for den ene kan være ydmygende at forestille sig konen have sex med en anden mand, mens det for en anden ikke bliver til noget ydmygende, men til noget voldsomt erotisk,' forklarer Ley, der også mener, at det kan tænde, fordi det er så tabuiseret:

'Når en ellers kontrolleret heteroseksuel mand tør visualisere, at hans kone bryder sit ægteskabsløfte, og hvis han endda opfordrer hende til det, spiller han en vigtig rolle i, hvad man kunne kalde en dobbelt overskridelse af samfundets normer.'

Der kan også ligge et element af BDSM i legen, hvor manden lader sig ydmyge af kvinden, der knalder andre. Eller det modsatte, hvor manden styrer hendes seksualitet helt derud, hvor hun, på hans opfordring, knalder fremmede mænd.

Ligesom det kan være en erotisk befriende måde at tackle sin frygt for utroskab ved på denne måde at seksualisere sin jalousi og samtidig tage kontrol over den.

Størrelsen?

Er penisstørrelsen vigtig for kvinder? er et af de helt store spørgsmål, som især mænd har stillet.

Svaret er: Ja, men…

I 2015 foretog amerikanske sexforskere et interessant eksperiment.

I forbindelse med studiet 'Women's Preferences for Penis Size: A New Research Method Using Selection among 3D Models' viste man 75 kvinder 33 forskellige 3D-modeller af penisser. Altså en slags dildoer.

Kvinderne skulle vælge både længde og tykkelse på penis i forhold til, om den skulle sidde på et one night stand eller på en kæreste.

Det viste sig, at kvinderne - i gennemsnit - ville vælge en penis på 16,3 centimer i længden og 12,7 centimeter i omkreds, hvis det var til brug ved et engangsknald.

Hvis det handlede om en langtidsforhold, var valget en penis 16 centimeter i længden og 12,2 i omkreds.

Da anden forskning har vist, at langt de fleste penisser i verden er mellem 12 og 16 centimeter i længden og mellem 11 og 13 i omkreds, kan man altså konstatere, at kvinder på papiret vil gå efter den marginalt større diller, uden det dog er voldsomt divergerende i forhold til gennemsnitpikken.

Kan kvinder lide analsex?

På den ene side er analsex normen i porno og bliver endda ‘promoveret’ i en sober voksen-serie som The Affair på HBO. På den anden side italesættes analsex ofte som noget kun mænd værdsætter og endda som lidt kvindeundertrykkende.

Men analsex er forbundet med orgasmer for mange kvinder.

Den store, forkromede amerikanske sexundersøgelse i ’The Journal of Sexual Medicine‘ - 'the National Survey of Sexual Health and Behavior’ med mange tusinde deltagere - fremgår det, at analsex er væsentligt mere udbredt i dag end i 1992, hvor den seneste tilsvarende undersøgelse er fra.

16 procent af de 18-24-årige kvinder sagde i 1992, at de havde prøvet analsex. I den nye undersøgelse angav 20 procent af pigerne på 18 og 19 år, at de har testet den anale variant, og i alderen 20-24 er tallet hele 40 procent. I den flittigste aldersgruppe har 46 procent prøvet. I '92 var den del 33 procent.

I 1992 var andelen af piger i 20’erne og 30’erne, der havde dyrket analsex inden for det seneste år, 10 procent. Det tal var i den nye 20, og en tredjedel af disse angav, de har dyrket det indenfor den seneste måned.

Studiet viste også, at høj analsexfrekvens sammen med kvinders orgasme:

Statistikken i undersøgelsen viser nemlig, at blandt kvinder, der havde vaginalsex i seneste samleje, fik 65 procent orgasme. Blandt dem, der fik oralsex, kom 91 procent. Og blandt dem, der havde analsex i seneste session, fik hele 94 procent orgasme.

Kun seks procent, der havde analsex i seneste samleje, havde kun analsex. 86 procent havde også vaginalsex, mens 72 procent fik slikket fisse, og 31 procent dyrkede også fælles onani.

Med andre ord: Jo flere forskellige seksuelle akter, kvinder kommer igennem i et samleje, jo større er sandsynligheden for, at hun får orgasme. Det var de andre ting, der gav hende orgasme. Ikke analsex som sådan.

Videnskaben er stadig delt i spørgsmålet om analorgasmer (endnu mere end de er i forhold til g-punktsorgasmer) men anekdoter peger dog på, at de eksisterer. Muligvis udløses analorgasmen ved, at penis (indirekte) rammer et andet kontroversielt område i skeden A-punktet.