Dette afgør, om du har et godt sexliv

Mange videnskabelige udenlandske studier peger på, at der er en markant sammenhæng mellem kropsglæde og sextilfredshed.

Nu viser dansk undersøgelse, at det så sandelig også gælder herhjemme.

Mere end 2000 repræsentativt udvalgte danske mænd og kvinder har deltaget i sexshoppen belugi.dk’s store sexundersøgelse, som tidligere har medvirket til flere interessante analyser af danskernes sexliv:

Den seneste i rækken handler altså om, hvordan tilfredshed med sexlivet hænger sammen med kropsbillede. Analysebureauet bilendi.dk har til Ekstra Bladet blandt andet lavet kryds på deltagernes tilfredshed med sexlivet og tilfredshed med kroppen:

Denne graf viser fx, at der er flere mænd, der føler, at deres penis har en tilpas størrelse, som er tilfredse med sexlivet. Med andre ord er der større sandsynlighed for, at du er tilfreds med dit sexliv, hvis du er tilfreds med din pikstørrelse.

Den viser også, at blandt de kvinder, der synes, at deres vægt er tilpas, er der 90 procent, der er glade for deres sexliv. Blandt kvinder, der føler sig for tykke eller tynde, er der kun 50 procent, der er tilfredse med sexlivet

Med andre ord: Glæde ved egen krop korrelerer med et tilfredsstillende sexliv, især for kvinder.

Andre tal fra belugi-undersøgelsen viser, de danskere, der synes, at deres vægt er tilpas, dyrker mere sex end de danskere, der synes, at deres vægt er for høj. Således har 42 procent af danskerne, der er tilfredse med deres vægt, sex minimum en gang om ugen. Tilsvarende dyrker de danskere, der synes, at deres vægt er for høj, kun sex minimum en gang om ugen i 36 procent af tilfældene.

Her skal man lige huske på, at hyppig sex ikke er ensbetydende med, at man er tilfreds med sexlivet. Og netop derfor har belugi.dk set på korrelationer mellem sextilfredshed og kropsbillede.

Penis

Undersøgelsen peger på, at de mænd og kvinder, som er tilfredse eller meget tilfredse med deres sexliv, generelt også er meget tilfredse med både eget og partnerens udseende, påpeger sexologen Marie Oddershede til Ekstra Bladet.

- De tilfredse mænd synes, at deres penis har en tilpas størrelse, og det samme synes de tilfredse kvinder om deres bryster. Men hele fem gange flere mænd end kvinder, der er utilfredse med deres fysiske fremtoning, synes alligevel, at de har et godt sexliv. Mændenes libido og præstation på lagnerne er altså ikke så hæmmede som kvindernes af, at de overordnet ikke synes om deres eget udseende.

Af samtlige kvindelige deltagere er 67 procent tilfredse med deres bryster. Hver 7. kvinde synes, at deres bryster er for små.

Partneres udseende

I undersøgelsen blev der også spurgt ind til, hvad respondenterne fokuserer på, når de vælger en partner:

- En stor del af mændene lagde stor vægt på kvindens udseende, mens kvinderne var mere interesserede i andre ting end udseendet. Det kunne jo godt tyde på, at kvinderne generelt ikke er så kritiske overfor mændene, som de er overfor dem selv, mens mændene er mere kritiske overfor kvindernes udseende og ikke lægger så meget vægt på deres eget og generelt ikke lader sig hæmme af det.

Har man bedre sex, hvis man ser godt ud?

- Spørgsmålet er, om det er tilfredsheden med ens egen fysik, der giver et godt sexliv, eller om det er et godt sexliv, som giver selvtillid og et positivt syn på sin egen krop og på sin partner. Jeg mener, at det er som hønen og ægget. Hvis man bliver bekræftet i, at man er attraktiv, gennem et godt sexliv, så vil man også få et mere positivt syn på sit udseende. Og med selvtillid og en tro på, at man ser godt ud, både med og uden tøj på, er det også lettere at forføre en partner seksuelt, lyder det fra sexologen.

Oddershede mener, at selvtillid og en tro på, at man selv er attraktiv, også giver større overskud til at tage imod kritik og korrektioner fra en sexpartner. Og samtidig vil man i højere grad turde sige til partneren, hvad man kan lide og ikke kan lide.

- Vi spurgte vores respondenter, i hvor høj grad de føler, at deres partner lytter til deres behov. Af alle de respondenter, som var meget tilfredse med deres sexliv, følte de næsten alle sammen, at partneren i meget høj grad lytter til deres behov. Så hvis du gerne vil have et godt sexliv, er det altså også meget væsentligt at lytte din partners behov. Og at kunne fortælle din partner om dine egne behov og ønsker.

Forventninger

Kvinder, der i sengen ikke føler sig sexede, eller bliver nervøse for, om de lever op til mandens forventninger, vil have svært ved at slappe af og give sig hen, forklarer Marie Oddershede:

- 61 procent af alle kvinderne i undersøgelsen synes selv, at de vejer for meget, mod 42 procent af mændene. For mændenes vedkommende handler bekymringerne i meget høj grad om pikken. Der er næsten ingen af de mænd i vores undersøgelse med en lille penis (efter deres eget udsagn), som er tilfredse med deres sexliv. Og det er også den gruppe mænd, som har mindst sex. Spørgsmålet er jo så, om deres pikke ER små, eller om det er fordi, de ikke har så meget sex eller ikke har selvtillid nok til at være den perfekte Don Juan, at de føler sådan. Det kan vi ikke vide.

Overordnet synes 68 procent af mændene i undersøgelsen, at deres penis har en tilpas størrelse, mens seks procent synes, at deres penis er for stor. Hver femte føler, der er for lille.

- Men det triste er, at kvinderne lægger vægt på rigtig mange andre ting hos en mand end pikken. Det er ikke kvinderne, der får mændene til at tro, at deres pik skal være så stor som muligt. Det er i omklædningsrummet til gymnastik i skolen, hvor drengene står i badet og sammenligner sig med de andre, at mindreværdsfølelsen begynder. Og senere bliver den bekræftet af de pornofilm teenagedrenge henter inspiration i, inden de selv bevæger sig ud i forførelsen af kvinderne, mener sexologen.

- Og det har en enormt hæmmende effekt på sexlivet, hvis man ikke er glad for sin egen krop og ikke føler sig tilstrækkelig.

Selvtillid og en tro på, at du er flot, smuk, og absolut tilstrækkelig, er starten på en forrygende karriere som superelsker med et fantastisk sexliv, påpeger Marie Oddershede:

- Så til kvinden, der gerne vil gøre sin mand til en fantastisk elsker: Ros hans pik. Det er det største selvtillidsboost, du kan give ham. Han kan sagtens tåle en kærlig bemærkning om topmaven, men pikken skal ALTID roses. Hvis den ER meget lille, og han selv fremhæver det, så må du fremhæve alle de fordele, der følger med, og rose den rigtig meget, hele tiden, siger Marie, der har skrevet et blogindlæg om små peniser og pikros.

Sexolog Oddershede har følgende forslag til manden, som gerne vil have, at partneren opfylder hans vådeste drømme:

- Ros hendes krop, sig ofte til hende, at hun ikke er for tyk, men helt perfekt. Perfekt er nøgleordet! Det er nemlig det, alle kvinder gerne vil være. Du vil gøre hende ekstra glad, hvis du om alle reklamerne med tynde, photoshoppede modeller siger, at de er ALT for tynde og slet ikke lige så naturlige og smukke som hende.

- Aldrig må du kommentere topmaven eller ryggardinerne. Også selvom du selv synes, det er sagt lidt sødt og sjovt - og selvom hun griner. Du bekræfter blot hendes værste frygt, og det har ikke nogen positiv effekt på jeres sexliv.