Dette er afgørende for kvinders orgasmer

Mens mandens orgasme af både kvinder og mænd opfattes som en nærmest uundgåelig afslutning på et hvilket som helst sexmøde, er kvindens orgasme tilsyneladende mere flygtig.

Videnskabelige undersøgelser har igen og igen peget på, at kvinder har mindre sandsynlighed for at få orgasme, når de har sex - især med en mand.

Årsagerne bag denne ‘orgasm gap’ - orgasmeforskel - er der delte meninger om:

Nogle mener, at det kan skyldes, at kvinders kroppe biologisk set ikke er designet til at få lige så mange orgasmer som mænd, idet orgasmen ikke er strengt nødvendig for, at hun bliver gravid.

Andre tolker det som, at kvinden og kvindens krop og seksualitet er så svær at forstå og navigere i, at kun få mænd kan finde ud af at tilfredsstille kvinden.

Flere og flere mener dog, at det skyldes vores heteronormative seksuelle script.

Altså: Standardknaldet med kun lidt forspil og meget fokus på penetrationssex er ikke optimeret til kvindens orgasme.

Forkert

Udover denne forvirring kan ogasmeforskellen resultere i, at mange kvinder føler sig forkerte, fordi de ikke får orgasme under penetrationssex.

Det kan så medføre, at kvinder simpelthen bare prioriterer orgasmer mindre end mænd - hvilket så kan resultere i, at de rent faktisk også får færre orgasmer.

En ond cirkel.

Nu har amerikanske (køns-)forskere så set nærmere på netop denne sammenhæng.

I to separate studier med næsten 1000 kvinder i alderen 18 til 66 fokuserede forskerne på deltagernes seneste sexmøde: Var det med kæreste eller uforpligtende, fik hun orgasme, prioriterede kvinden orgasme, hvilke former for sex var det?

I forhold

Her er nogle af de interessante resultater af analyserne:

Kvinder i forhold havde langt større sandsynlighed for at få orgasme i det seneste sexmøde.

Manuel stimulation af kønsdelene (læs: klitoris) var det mest orgasmefremkaldende - ni ud af ti kvinder, der fik orgasme, blev manuelt stimuleret.

De seksuelle varianter, der var næstmest forbundet med orgasme, var penis i vagina-penetration - 78 procent, fulgt af oralsex med omkring 50 procent.

Hermed ikke sagt, at det netop var de ting, der gav orgasmen, for det viste sig nemlig også, at variation var afgørende. Altså: Jo flere forskellige seksuelle handlinger, desto større sandsynlighed for orgasme.

Markør

En af de mest markante orgasmemarkører var dog helt særlig: At kvinden prioriterede orgasme, altså at hun anså klimaks for meget vigtig for hendes seksuelle tilfredshed.

Og det var desuden tæt forbundet og beslægtet med, at hun aktivt arbejder for den.

Forskerne anser netop dette for afgørende viden. For selv om de to ting hænger sammen, er der adfærdsmæssig forskel på at synes, at orgasme er vigtig og på aktivt at gøre noget for at opnå en.

Forskerne mener også, at dette kan hænge sammen med, hvorfor kvinder i forhold får flere orgasmer:

Kvinder med faste partnere er mere trygge i forhold til at gå efter orgasmen, fordi kvindens nydelse i højere grad er i fokus i det seksuelle script i et forhold end i uforpligtende sex.

