Dette skal du kunne som pornostjerne

Mange mænd forestiller sig, at jobbet som pikhelt i pornofilm må være det ultimative gig. Du skal bare møde op til tiden, og så er der en eller flere lækre babes, der er klar til, hvad som helst, mens de hyler og jamrer af lykke, når de mærker dit erigerede mandslem.

Sådan er jobbet. Også. For der er selvfølgelig krav til den mandlige pornostjerne.

Det fremgår af interview med to af tidens prominente pikhelte: Ryan Driller og Small Hands.

35-årige Ryan Driller, der for nylig har lagt diller til dildo fra Fleshlight, har vundet adskillige pornopriser og optrådt i både homo- og heteroporno, fortæller, at det er hårdt arbejde at performe i timevis under varme scenelamper, mens et stort crew kigger på.

Drillers formel på succes er enkel:

- Bliv hård på kommando, hold erektionen så længe som krævet, gør hvad du bliver bedt om, skyd den af, når det er tid. Dit ansigt og dit look er et ikke så vigtigt, siger Driller, der åbent støttede Hillary Clinton ved præsidentvalget 2016.

Knækker

Driller, der har været livredder og kaptajn samt spillet Superman, forklarer, at mange nye håb knækker, når de møder op. De tror, de kan få den op og holde den hård, når der er et helt hold, der holder øje og er afhængig af den erektion:

- Men man ved ikke, hvordan man vil klare det, før man står der. Den sceneskræk er grunden til, at mange nye fyre i branchen først får deres prøveskud, når producenten virkelig er på den og mangler en performer her og nu. Ingen er virkelig klar til at tage chancen og satse på, at du kan performe, når det kræves.

Small Hands

Supertatoverede Small Hands, kæreste med dronningen af alternativ porno Joanna Angel, blev kåret som årets mandlige performer ved Xbiz Awards i januar og kommer ind på et andet stort emne, når man taler mandlige pornostjerner: Pikstørrelse:

- Jeg vil ikke sige, at du skal have en stor pik, men jeg vil sige, at hvis den er lille, er dine chancer for at blive pikhelt mindre.

Og en af grundene til, at pikken helst skal være lidt større end gennemsnittet er, at filmsex ikke er som sex hjemme i privaten,

- Tænk på at ligge i ske. Det føles fantastisk for begge, men i porno skal hun skyde ryg, sprede ben og vride sig, og du skal mase dig ind bag hende i sofaen. En almindelig størrelse pik vil man simpelthen ikke kunne se i den slags scene, forklarer Driller.

Stamina

Ikke desto mindre er stamina vigtigere end størrelse:

- Fyre skal være hårde i timevis, hvilket betyder, at selv om de har en naturlig stamina, er mange nødt til at tage Viagra eller Cialis for at holde den gående, Nogle vælger endda at få injektioner i penis, siger Driller.

Er du stadig ikke skræmt over jobbet? Så er der lige dette her, der kan give dig stof til eftertanke: Stigmatisering. Som gælder også når du har trukket dig tilbage. Din filmkarriere vil altid hænge ved:

- Porno er for evigt. Jeg vidste, at jeg lukkede en dør, da jeg gik ind i branchen. Det er ikke ualmindeligt at høre om skoler, de ikke vil lade tidligere modeller undervise, eller banker, som afviser folk fra branchen som kunder, forklarer Driller.

Du vil også opleve, at folk vil behandle dig anderledes:

- Du vil opdage, at de fleste mennesker ikke vil tage dig alvorligt, når de opdager, hvad du laver, og bagefter vil de hyperseksualisere alt. Du skal kun kunne tale om sex eller dyrke sex, og det forventes, at du ikke ved noget om andet.

