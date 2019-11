Disse kvinder får mest ud af engangsknald

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Ting kvinden tænker, når hun er sammen med ny fyr første gang --

Du kender det måske fra dig selv eller en veninde. Uforpligtende sex er ikke så tilfredsstillende som med en kæreste. Og sandsynligheden for, at du får orgasme, er mindre med en ny fyr end med kæresten.

Men ikke alle kvinder har det helt sådan.

Det viser ny amerikansk undersøgelse i det toneangivende videnskabelige tidsskrift Journal of Sex Research, hvor 1084 kvinder deltog.

Kvinderne udfyldte diverse spørgeskemaer, blandt andet om deres socioseksualitet, der handler om, hvor åben man er overfor uforpligtende sex, og om hvor tilfredse de er med sexlivet og deres orgasmefrekvens det seneste år.

Nyder uforligtende sex

Kvinder, der har haft mange sexpartnere, som fantaserer om sex med en person, der ikke er deres partner, og som var meget enige i udsagn som ‘jeg kan sagtens forestille mig, at jeg kan nyde uforpligtende sex’, har altså en høj/åben socioseksualitet.

Resultaterne af forskernes analyser viser så, at disse kvinder er mere tilfredse med sexoplevelsen ved uforpligtende kønslig omgang og har større sandsynlighed for at få orgasme der end kvinder med lav socioseksualitet.

Men over en bred kam melder alle om flere orgasmer og bedre sex med en kæreste.

Humlen er blot, at for de høj-socioseksuelle kvinder er kvalitetsforskellen mellem uforpligtende sex og parsex ikke stor og endda i nogle tilfælde slet ikke eksisterende. Ingen meldte dog, at uforpligtende sex er bedre en kærestesex.

Positivt

Forskerne konkluderer, at gode engangs-sexoplevelser kan give disse kvinder et positivt syn på uforpligtende sex, hvilket så øger sandsynligheden for en god oplevelse. En slags god cirkel for engangsknald.

Det kan også forholde sig sådan, at de sexåbne kvinder får mere ud engangsknald, netop fordi de er sexåbne.

På samme måde synes kvinder, der har en lav socioseksualitet, mindre om uforpligtende sex, og derfor får de færre orgasmer. Eller de færre orgasmer fører til, at de synes mindre om uforpligtende sex

Danmark

Den nye nye omfattende befolkningsundersøgelse om danskernes sexliv, Projekt Sexus, behandler ikke dette område direkte. Men af den massive dataindsamling fra 60.000 danske mænd og kvinder fremgår det, at langt de fleste ikke dyrker uforpligtende sex.

64 procent af alle kvinder har kun haft en partner det seneste år, 22 procent slet ikke nogen, mens 7 procent har haft mindst tre det seneste år. Det er især de yngre kvinder, som har haft flere sexpartnere i det seneste år.

