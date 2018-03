Disse kvinder vil lære mænd og kvinder at bliver bedre elskere

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv: Sådan er den gode elskerinde --

Du kan læse hundrede bøger om sex, se en million-milliard pornofilm, skimme tusindevis af sexartikler på nettet, og du kan sågar knalde dusinvis af kvinder og mænd - uden at blive en rigtig god elsker.

Det mener blandt andet forfatter og seksualitetsdebattør Lucy Vittrup, som står bag et initiativ, hun kalder Elskovsskolen.

Lucy Vittrup er primus motor på Elskovsskolen. Foto: Stine Tidsvilde

Grundliggende drejer det sig om workshops, hvor man i et intimt forum kommer helt ned i detaljerne omkring det givne emne.

- Jeg har stiftet skolen, fordi jeg gerne vil skabe et rum, hvor man kan lære at dyrke elskov i modsætning til den indirekte 'undervisning', som porno giver. Porno er mere præget af hurtig orgasmejagt og mennesker, der virker som om, de dybest set ikke har nogen forbindelse eller interesse for hinanden.

- Der er ingen, der lærer os kunsten at dyrke elskov. Og med pornoens udbredelse, har vi pludselig et samfund af mennesker, der mere bliver til knepperobotter end elskere, siger Vittrup, der mener, at for årtusinder siden tog man kunsten at dyrke elskov mere seriøst, end vi gør i dag - og det vil hun gerne lave om på.

- Jeg ved godt, at det lyder langhåret, men jeg er overbevist om, at hvis vi lærte vores unge - og voksne - elskovskunst i stedet for at fokusere på, hvordan man undgår kønssygdomme og graviditet, så ville verden blive et mindre afstumpet sted.

- Derfor ligger det mig meget på sinde at indføre undervisning i at elske frem for blot at undervise i, hvordan man giver et godt håndjob eller slikker fisse.

Test af lingam-massage: Sådan sender du din mand i den syvende himmel

Nydelse

Den kommende arrangement 17. april handler om, hvordan man giver en mand nydelse:

Vi citerer fra event-teksten:

'Elskovsskolens Lab #2 giver dig indsigt i, hvordan du kan massere en mand til ekstase over flere timer - både i erigeret og afslappet tilstand. Er du mand, vil du lære pleasure points at kende, du ikke anede, at du havde. Du vil også lære at værdsætte dit køn i afslappet tilstand på en hel ny måde. NB! Lab #2 handler om at give manden nydelse. Der er også en Lab #1, der handler om at give kvinden nydelse. Elskovsskolens Lab #2 er en workshop for 'advanced level' elskere, der er fortrolige med erotik i forvejen og gerne vil udvide deres repertoire for at tage sig selv og sin partner endnu dybere og til nye niveauer i nydelse. Er du den, der gerne vil give din mandlige partner deluxe sanseoplevelser , vil du få både lette kommunikationsformer og hands-on teknikker, som sender ham i pleasure heaven. Det er for dig, der vil blive endnu klogere på at give nydelse og for dig, der vil blive endnu klogere på dig selv.'

Tantramassør Mayanoa Rosaldi er med til at undervise på Elskovsskolens Lab om mandenydelse.

Se også: Denne finger har givet mange hundrede kvinder orgasme

Unge

I første omgang er Elskovsskolen for voksne, med det er Lucy Vittrups mål at få elskovskunst på skoleskemaet i Danmark:

- Og det har aldrig været vigtigere end nu i #metoo-æraen. Vi fokuserer på at lære deltagerne at give langvarig, kærlighedsfuld og nærværende erotisk nydelse.

- På elskovsskolen lærer du ikke bare at give et regulært håndjob eller stimulere klitorishovedet til den hurtigst mulige orgasme. En almindelig undervisning foregår ved at deltagerne får generel indføring i forskellige berøringsformer, kommunikation og mulighed for at stille spørgsmål.

Herefter gennemfører underviseren en demonstration på en model, af konkrete metoder til at sende sin partner i nydelseshimmelen. Modellen er den eneste nøgne person i rummet.

- Deltagerne kan se, stille spørgsmål, men ikke røre! Og det skyldes blandt andet, at fundamentet for elskovsskolen bygger på kompromisløs høj etik og respekt for både modellens, kursisternes og undervisernes grænser.

- Hvis nogen tror, at de er kommet til et peep show - så har de fundet det forkerte sted. I det hele taget vil personer, som kommer med hensigten om at snige sig til at 'se på sex', og som ikke reelt er der for at lære, blive sendt hjem igen.

Læs mere om Elskovsskolen her

Workshops

Elskovsskolen er ikke det eneste sted, hvor du kan lære at blive en bedre elsker.

The Jade Temple styres af Mette Zabel og Michaela Riise Bundgaard, og de holder med jævne mellemrum Sacred Yoni workshop for mænd og Sacred Yoni workshop for kvinder.

Mette Zabel og Michaela Riise Bundgaard styrer The Jade Temple.

- Vi lavede Sacred Yoni workshoppen for kvinder med det formål at skabe et trygt rum, hvor kvinder kunne komme og få en masse informationer omkring deres nydelsesanatomi, herunder konkrete oplysninger om bækkenets opbygning, potentialer for nydelse og teknikker til at fremme deres forbindelse med bækkenet, siger Michaela Riise Bundgaard.

Hun mener, at mange kvinder er landet i hovedet, og er blevet knaldgode til at være retningsorienteret, skabe overblik, at sætte mål og nå dem:

- Og det er fantastisk, men vi skal også have kroppen med. En stor mængde kvinder oplever smerter fra deres underliv, hvilket i vores perspektiv er et signal fra bækkenet om at skabe dybere forbindelse og integrere denne vigtige del af vores krop.

- I vores arbejde med kvinder i individuelle sessions og i kvindegrupper ser vi en stor længsel hos den enkelte kvinde efter at lære mere om deres seksualitet, at finde en måde at udforske og mærke mere af dem selv som samtidig fremmer forbundethed, nærvær, sanselighed, og som resonerer med deres inderste. Når vi i vores kvindegrupper talte om yonien (kvindens kønsorgan, red.), og hvordan vi kvinder kan have stor gavn af forbindelsen til fundamentet/centrum i vores krop, så vi hurtigt potentialet for en workshop kun omkring yonien.

- Workshoppen giver kvinderne mulighed for at få en grundig gennemgang af deres anatomi, øvelser til, hvordan de kan skabe/genskabe forbindelsen til bækkenet/yonien og konkrete værktøjer til at kunne tage fuldt ud ansvar for deres krop, deres nydelse og lære den at kende på egen hånd eller med deres partner.

Mænd

- Kvinderne gav udtryk for behovet for at deres partnere også ville have gavn af disse oplysninger og vores nænsomme tilgang til kvindens krop og hjerte, så vi justerede workshoppen således at den kan give mændene disse oplysninger omkring bækkenet, kvindens cykliske natur, øvelser til hvordan man kan gå til kvinden, og derudover viser vi live en måde at give yonimassage på, siger Michaela Riise Bundgaard.

- Begge workshops er bygget som inspiration, de konkrete værktøjer kan tages i brug med det samme. Kvinderne kan tage hjem og påbegynde deres egen rejse med deres nydelsespotentiale. Mændene kan tage hjem og direkte støtte hans partner til at opleve mere forbundenhed og nydelse med sig selv og sin krop og yoni.

- Mændene, som deltog i vores seneste workshop, fortalte, at den ikke kun giver dem en forståelsesramme for kvindens underliv, men også for hele kvinden og hendes foranderlige natur og dem som mænd i forhold til kvinden. Overordnet for vores workshops er, at vi lærer bedst om os selv, når vi oplever gennem kroppen, det kan vi bedst, når vi er forankret i solid jordforbindelse og med kontakt til hjertet, fortæller Michaela Riise Bundgaard.

Hun oplyser, at de også har Sacred Lingam workshop for kvinder, hvor de giver en gennemgang af mandens bækken og lystpunkter. De træner sammen med kvinderne en måde at give lingammassage.

Læs mere om de to workshops her

Bliv bedre i sengen: Her er de håndfaste sexkurser