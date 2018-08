Disse sexfantasier gør dit forhold bedre

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Hold gnisten i live med disse simple tricks --

Selv i de mest lykkelige og eventyrlige forhold følger det seksuelle begær en trist kurve: I begyndelsen en hidsig opblomstring, hvor det nye og spændende og ukendte ved kæresten og det, man finder på sammen, drager - med stor nydelse og intimitet til følge.

Og så går det langsomt ned ad bakke, efterhånden som man lærer hinanden at kende. Det velkendte er erotikkens fjende.

De seksuelle fantasier følger en lignende kurve. Med tiden fantaserer man mindre om kæresten og mere om fremmede. På den er fantasierne et spejl på vores sexliv, idet vi i fantasien søger det nye og det spændende uden at ødelægge forholdet med fx utroskab.

Men fantasierne kan også sætte spot på sex- og samlivets mangler.

Det forklarer universitetspsykologen Gurit E. Birnbaum, der blandt andet er en del af redaktørholdet på de videnskabelige tidsskrifter Journal of Social and Personal Relationships og Journal of Personality and Social Psychology.

Det er dog i et helt tredje tidsskrift, Personality and Social Psychology Bulletin, som hun netop har publiceret sin seneste undersøgelse om sexfantasiernes rolle i forholdet.

Fire eksperimenter

Sammen med en række kolleger lavede hun fire separate, men relaterede eksperimenter.

I det første skulle 80 mænd og kvinder i parforhold sexfantasere om enten partneren eller en anden. Dernæst skulle de beskrive fantasien. Efterfølgende skulle de angive, hvor meget sexlyst de havde til deres kæreste og hvor meget lyst de havde til at gøre kæresten glad.

Resultatet: Deltagere, der skulle fantasere om kæresten, havde større lyst til at dyrke sex med partneren og var mere indstillet på at gøre noget godt for kæresten.

I det andet eksperiment deltog 102 mænd kvinder i faste forhold. Samme procedure som i første eksperiment, men med tilføjelser: Deltagerne skulle også forestille sig samtaler om et problem med kæresten eller med en anden, ligesom de efterfølgende skulle angive, om havde lyst en postiv ikke-seksual samtale med kæresten.

Resultat: At fantasere non-seksuelt om en anden end kæresten gav IKKE mindre lyst til hverken sex eller anden samvær med kæresten. Og at fantasere om kæresten, også ikke non-seksuelt, øgede lysten til samvær af alle slags med vedkommende.

Her er de mest udbredte fantasier

Dagbog

42 samboende par deltog i det tredje eksperiment. De første dagbog i 21 dage over deres seksuelle fantasier. De fortalte også om de positive og negative oplevelser dagene bød på.

Resultat: Det var mere sandsynligt, at man foretog parforholdsforbedrende ting som at give komplimenter og være omsorgsfuld, når man havde sexfantaseret om kæresten før. At sexfantasere om andre havde ingen sammenhæng med hverken parforholdsstyrkende eller -skadende handlinger.

Det fjerde studie med 100 par var et forsøg at replikere eksperiment tre, bare med et ekstra lag. I seks uger førte deltagerne dagbog, hvor de skrev om fantasier om kæresten, lysten til at have sex med kæresten, om positive og negative tanker om kæresten og parforholdet, samt om parforholdsbefordrende adfærd.

Resultat: At sexfantasere om partneren så ud til at gøre både partneren og forholdet mere tiltrækkende og at mindske de negative tanker om begge. Det førte i sin tur til at motivere deltagerne til at investerede yderligere i forholdet.

Det betyder din sexfantasi

Konklusion

Forskerne konkluderer, at fantasier påvirker virkeligheden: Alene det at sexfantasere om kæresten kan være godt forholdet, føre til mere lyst til sex med kæresten samt til at være sødere overfor vedkommende.

‘In four studies, we show that sexually fantasizing about one’s partner contributes not only to the desire to have sex with this partner but also to engaging in nonsexual relationship-promoting behaviors.’

Desværre forholder det sig jo således, at vi netop spontanfantaserer mindre partneren, når vi faktisk har mest brug for det i forholdet, altså når kedsomheden har sat ind og forholdet knirker en anelse.

Men her mener Birnbaum og Co., at man kan bruge denne viden både privat og terapeutisk. Du skal simpelthen bevidst vælge at sexfantasere om kæresten, fordi det sætter gang i en god cirkel af øget lyst til sex med kæresten og til at gøre gode ting for vedkommende og parforholdet. Som giver øget lyst sex med kæreste.

‘Deliberately fantasizing about sex with current partners may increase partners’ sexual appeal and the probability of acting positively toward them. In this way, dyadic sexual fantasizing may initiate a positive cycle of desire, even if it not spontaneously experienced.’

Som altid er der et par mulige problemer ved studiet: Deltagerne var relativt unge, hvilket betyder, at man ikke nødvendigvis kan brede resultaterne ud til alle. Og at forskerne heller ikke tog højde for, om deltagerne delte og/eller handlede på deres fantasier, kan også have betydning, idet man ved, at den slags netop kan forbedre sexlivet.