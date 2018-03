Disse ting holder sexlivet i gang i det lange forhold

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan bevarer I gnisten --

Hvilke faktorer påvirker sexlivet positivt og negativt i det langvarige forhold?

Det har forskere fundet nogle svar på ved at gennemgå tidligere studier på området.

Undersøgelsen, forleden publiceret i Journal of Sex Research belyser de 19 sociale, relationelle og individuelle faktorer, som påvirker hinanden, og som har afgørende betydning for begæret i de længerevarende parforhold.

Her følger en præsentation af de fem vigtigste elementer, der holder sexlivet kørende.

Forventninger

Det går op og ned i et forhold. Lysten ligeså. Vi udfordres af livet, af alderen, af job, af børn, og økonomien, af døden. Den slags påvirker seksualiteten. Men det afgørende er her, ifølge forskerne, at personer, som accepterer disse udsving som helt normale og naturlige, er mere tilfredse med sexlivet, når de rammer et bump på vejen/de ovenstående udfordringer.

De personer er i stand til se forandringer som forståelige og ikke som problematiske, hvilket kan afbøde nogle af de potentielle storkonflikter.

Omvendt viser det sig, at personer, som ikke ser på udsvingene på denne måde, er mere stressede og bekymrede, når de møder et seksuelt problem, hvilket medfører mindre tilfredshed med sexlivet.

De rette forventninger til sexlivet spiller også ind i forhold til begærsdiskerepans (når den ene har mere lyst til sex end den anden). Når par anerkender, at det er ganske normalt og endda forventeligt, de ikke altid har lige meget lyst til sex, er de bedre i stand til at håndtere de konflikter, uden at det påvirker sexlysten negativt.

Selvbestemmelse

Intimitet, nærhed, samhørighed er afgørende for det velfungerende par. Men man kan faktisk komme for tæt på hinanden, så man mister sig selv og kun føler sig som et par.

Flere af de genanalyserede studier påviser, at det er vigtigt at have en følelse af autonomi i et eller andet omfang for at bevare den seksuelle passion.

Autonomien giver plads til, at man kan have tanker og oplevelser uafhængigt af kæresten. Det hjælper individet med at kunne selvregulere svære følelser OG samtidig være en følelsesmæssig støtte for partneren, når der er behov for det.

Denne dynamik og tilfredsheden med forholdet og dermed også sexlysten.

Lydhørhed

I det langvarige parforhold er man ganske bevidst om, hvad kæresten har behov for og lyst til. I og uden for sengen. Det afgørende er her, hvordan man bruger den viden.

Når du virkelig er motiveret til at gøre din kæreste glad, følger der ofte seksuel tilfreds og sexlyst med. Og det inkluderer blandt andet, at man er motiveret til at dyrke sex, når kæresten har lyst, selv om man måske ikke selv er i stødet, eller prøve noget nyt, som kæresten foreslår - fordi du ved, at det vil gøre ham eller hende glad.

Her er det dog vigtigt at påpege, at det virker negativt, hvis motivationen er at undgå negative konsekvenser, såsom at undgå at han eller hun bliver vred eller ked af det.

Selvudvikling

Sex og sexudvikling handler for eksempel om at prøve nye ting af, nye stillinger, tidspunkter, steder, udstyr.

Flere af studierne viser, at par, der melder om højere sexlyst, også gør en indsats for at prøve noget nyt og anderledes, også ganske små ting, for at bevare spændingen og interessen i sengen. Det gælder alt fra en uskyldig flirt med en fremmed til at lave om på indretningen soveværelset.

Ideen er at favne og udvikle sine sexlyster sammen med kæresten, hvilket også modvirker kedsomhed.

Lighed

Flere af undersøgelserne peger på, at par, som føler og har ligestilling i relationen, også har større sexlyst. Omvendt, når magtbalancen et skæv og/eller den ene føler, at han/hun yder meget mere end den anden, falder sexlysten.

Det betyder ikke, at alt skal være 50/50, og at I skal deles fuldstændigt om alle huslige pligter, men mere at man yder sit på sin egen måde. En laver mad, den anden vasker op-agtigt.

Afgørende er, at begge føler, at magtbalancen og indsatsen en nogenlunde i, nåja, balance.