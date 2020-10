Diversitet vinder frem i porno

En af femi-pornoens ikoner jubler over, at modeller i hendes film ‘Super Femmes’ kan vinde pris ved de kommende Xbiz Europa Awards.

Det er nemlig sjældent, at en BBW (pornosprog for Big Beatiful Woman, red.), Estella Bathory, og en transkvinde, Natassia Dreams, bliver nomineret for indsatsen i en almindelig pornofilm. Sammen med Luna Coracon kan de vinde i kategorien bedste lesbiske scene.

Bathory ser frem til en virtuelle røde løber:

Store kvinder og transkønnede har selvfølgelig før vundet priser, men det har været i genre-specifikke film, hvor det netop har handlet om store kvinder eller trans.

Erika Lust, svensk instruktør og porno-entreprenør bosat i Barcelona, håber, at det er udtryk for, at mainstream-pornoen er ved at blive mere inkluderende, og at den i højere grad vil favne diversitet.

Cunnilingus

Svenske Lust forklarer, at inspirationen til ‘Super Femmes’ kom fra en ung kvinde, der skrev til hende om sin sexfantasi, der gik ud på at være en superheltinde med missionen at redde alle kvinder, der lever uden cunnilingus.

- Men at være kvinde handler ikke om, hvad du har i dine bukser, ligesom sexyness ikke handler om din kropsstørrelse. Hvis du kender mit arbejde, ved du også, at jeg altid stræber efter at vise og hylde diversitet i mine film uden at fetichere de kroppe, der ikke passer til patriarkatets normer.

Og så kommer Lust op på den helt store klinge:

- Vi kan være stærkere sammen, hvis vi kommer udover transfobi, 'tykfobi', racisme og andre ubrugelige og skadelige stereotyper baseret på køn. Kom, og vær en del af kampen med ‘Super Femmes’ for ægte action mod nydelsesløs sex. Hvis du går glip af det, vinder de patriarkalske skurke!

Om ‘Super Femmes’ vinder, offentliggøres ved Xbiz Awards, der løber af stablen 22. oktober og kan ses på xbiz.tv.

Inklusion

Men pornoen har altid været langt mere inkluderende, varieret og tolerant, end hvad fordomme tilskriver, forklarer Danmarks første pornoconnaiseur, Nicolas Barbano, der har skrevet flere bøger om porno.

Pornoen har altid haft plads til alle størrelser, seksualiteter, køn og lyster, fortæller han.

- Pornobranchen og dens publikum har altid favnet diversitet, eksempelvis Johnnie Keyes i ‘Behind the Green Door’ (1972) og dværgene i ‘Biancaneve e i sette nani' (1995). Ingen steder i verden findes der større diversitet end i porno - dog med få undtagelser såsom fraværet af asiatiske mænd i amerikansk porno, siger Barbano.

