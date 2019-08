Dominaer: Så kinky er kunderne

Se listen over, hvad de mandlige kunder helst vil have hos de frække herskerinder

Nogle mænd har brug for lidt ekstra, når det handler om sex. De har uartige fantasier med kinks og lyster, som professionelle dominaer hjælper med at udleve.

Ofte er disse mænds fantasier hemmelige for deres eventuelle partnere, i andre tilfælde er kæresten ikke villig eller i stand til at udleve dem.

Her fortæller tre sexarbejdere, som specialiserer sig i sort sex, hvor de mandlige klienter er submissive og således udsættes for alskens smertefuld og/eller fornedrende behandling efter eget valg.

Anal

Ilsa, 32, der sammen med to andre dominaer hersker i sit sorte domicil i Randers, fortæller Ekstra Bladet, at de tre mest populære ting er anal (hvor manden modtager), orgasmekontrol og ydmygelse:

- Anal er ofte prostatamassage eller fisting. Når klienten kommer, skal han først igennem en anal rengøring, hvis han ikke har gjort det hjemmefra. Herefter er det ret individuelt, men ofte skaber jeg en afslappet stemning, så de kan slappe af psykisk og fysisk og dermed også slappe af analt, siger Ilsa, der underviser i og laver foredrag om BDSM.

- Får de orgasme?

- Penisorgasme kan være svært efter prostatamsassage, da jeg ved, prostatamassage malker prostata for sædvæske, og derfor kan man sjældent nå at reproducere sædvæske til en penisudløsning - men det er ofte heller ikke et ønske, klienterne har, eftersom de har fået orgasme og forløsning bare på en anden måde.

- Og ved fisting er de ofte så brugt, at de knap orker at tage sit tøj på igen og da slet ikke at få en penis-udløsning.

Derudover er der også en mental dimension i de anale lege.

- Det er forskelligt, men nogle får at vide, han er en lille tøs, hvilket han herefter skal gentage for mig, eller han får ros for, hvor dygtig han er til at tage imod, siger Ilsa, som også arbejder på både Fyn og Sjælland.

Ilsa fortæller, at orgasmekontrol er ofte er slags træning.

- Orgasmekontrollen er lidt anderledes hos mig, fordi jeg ikke har seksuel kontakt, men benytter mig af forskellige maskiner, blandt andet en Venus 2000, der er en modificeret ‘malkemaskine'. Det handler egentlig bare om at holde sin orgasme tilbage så længe som muligt.

- Så orgasmen bygger sig op over længere tid og føles derfor større og kraftigere. Så står jeg der og læser deres kropssprog og trykker og drejer på de forskellige knapper.

- Ved gentagelse nogle gange om måneden, samt hjemmetræning, bygges hans udholdenhed op og ofte også hans selvtillid i forhold til det kvindelige køn.

Ydmygelse

Hos Ilsa dækker ydmygelse over mange ting:

- Det kan være alt fra at pisse på dem, klæde dem ud som kvinder eller give dem fuldstændig nytteløse opgaver som for eksempel at holde regnen væk fra vinduerne i regnvejr.

- Mental ydmygelse kan være at bede dem fortælle om pinlige episoder i deres liv og herefter håne dem. At bede dem synge, holde en tale eller noget så simpelt som at få dem til at gø.

- Ofte er der en konsekvens, hvis de ikke gør, som jeg ønsker, i form af enten smerte eller - useriøse - trusler om at offentliggøre deres lyster. Dette er naturligvis gennemgået i forsamtalen og dermed en del af et rollespil.

Ilsa fortæller, at de fleste kommer med en ide om, at de vil ydmyges ved at blive iklædt kvindetøj, hvilket kaldes sissification (sissy betyder tøsedreng). Men det er ikke sikkert, at det ender med det.

- Kommer de selv med en udførlig drejebog eller hvordan?

- Det er heldigvis sjældent, de kommer med en drejebog. Jeg har en samtale med dem, hvor vi taler om lyster, erfaringer og grænser - og så vurderer jeg derfra.

Tvangsfeminisering

Den amerikanske domina Aleta Cai, der også er både healer og Women’s Empowerment Coach, fortæller, at størstedelen af hendes klienter kommer for sissification eller tvangsfeminisering:

- Processen involverer ydmygelse, eftersom selve betegnelsen er kastrerende. Jeg giver dem trusser og bh på, nogle gange også make up og får dem til at spankulere rundt i stiletter.

Aleta Cai i sit arbejdstøj:

Tvangs-bi

Sexskribent og domina Kitty Stryker fortæller, at mange kunder efterspørger tvangs-bisex, hvor de for eksempel vil tvinges til at slikke en andens mand penis som en ultimativ ydmygelse. Som queer og feminist er hendes opfattelse af det ønske dog anderledes end kundens:

- Jeg laver ikke scener, hvor queer sexhandlinger er forkerte eller skamfulde, så i stedet fokuserer jeg på det positive i bi-sex. Jeg tror, at en af grundene til, at bi-sex er erotisk for mænd, er, at det er forbudt for mænd, som ofte er presset ind i giftige, hypermaskuline idealer - men de har slet ikke overvejet, at oplevelsen faktisk kan være bekræftende istedet.

Blackmail

Aleta Cai oplyser, at rollespil med afpresning også er efterspurgt: Hun spiller for eksempel en elev, der har sex med sin lærer, klienten, og så vender rollerne om, og hun truer ham med at afsløre det for hans kone og måske sende hende billeder af seancen. Det sker selvfølgelig ikke i virkeligheden.

- Jeg tror, at klienten synes, det er sexet at blive narret, at blive sat på plads og miste kontrollen - i en tryg ramme. Det er ret tabuiseret i vores samfund. Selvfølgelig er der masser af film og serier, hvor en studerende eller sekretær forfører læreren eller chefen, men i den virkelig verden er der mange konsekvenser, som ikke findes i s/m-kælderen.

