Dovenskab er den ny sextrend

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Bliv bedre til at onanere og få bedre orgasmer --

Trendeksperter, fremtidsforskere og dataknusere lever af at udlægge dagens tekst og fortælle den undrende offentlighed, hvilken vej vinden blæser.

Vanligvis er nytår højsæson for statusopgørelser og fremtidsudsigter, men i anledning af at maj måned står i onaniens tegn (idet maj er International Masturbation Month), iler vi med at bringe sexterapeuten Tracey Cox’ bud på tidens sextrend.

Onani er nemlig et vigtigt omdrejningspunkt i moderne seksualitet, der tilsyneladende, i hendes perspektiv, er et udtryk for en grundliggende megatendens: Seksuel dovenskab.

Her er hendes bud, som du nok bør tage med en gran salt og en sund portion skepsis, før du igen synker ned i sofaen og hengiver dig til onaniens svøbe.

Fem grunde til at onanere mere - meget mere

Onani

Cox tager udgangspunkt i nogle amerikanske og britiske undersøgelser, som kan udlægges således, at unge debuterer senere, og at generation Z har mindre sex. Det skulle så skyldes, at de bruger mere tid på at bekymre sig om jobmuligheder, sociale medier og deres krop.

De magter ikke sex. Derfor onanerer de så i stedet. Ifølge Cox viser studier, som vi ikke har kunnet finde, at kvinder gør det tre gange mere end i 1991 og mænd dobbelt så ofte.

Det er jo alt andet lige meget nemmere, hurtigere overstået og altid ved hånden, og man skal ikke deale med at rekvirere en partner og finde ud af, hvor de relevante knapper sidder på vedkommende, og bagefter kan man så koncentrere sig om insta og facebook uden forstyrrende efterspil.

Derfor onanerer kvinder

Legetøj

Nu ville det ligne en sexterapeut som Tracey Cox dårligt at nedgøre autoerotiske udfoldelser, især hvis man kan kalde det egenomsorg og selvudvikling. Og så fortæller hun, at mange kvinder ikke ligger på ryggen, når de elsker med sig selv:

De ligger på maven, hvilende på albuerne og med en vibrator mellem benene, mens de ser noget på smartphonen. De mindst dovne kører så samtidig underlivet op og ned for ekstra friktion.

Sex

Nogle mennesker har sex, erkender Cox. Men det er en ret doven version. Tag nu den gode gamle 69’er. Som nu angiveligt udføres liggende på siden, så ingen skal anstrenge sig unødvendigt eller få hold i nakken.

Også doggy style er ramt af vores dovenskab. Hvor kvinden før brugte armkræfter på at balancere overkroppen i sengen, mens kæresten penetrerede bagfra, har vi nu givet efter for indre dovendyr: Kvinden ligger indover armlænet på sofaen, mens begge samtidig kan binge watche netflix eller porno på husalteret.

Her er de nyeste sextrends

Ride

Hvor sexterapeuten så end sporer det, ser hun en enkelt tendens, der peger i den modsatte retning: En rimeligt anstrengende version af cowgirl.

Her sidder kvinden på manden, hvor hun ikke hviler på knæ og underben, men på flade fødder. Så hun kan squatte op og ned og derved samtidig træne balder og lår (hvis dilleren er meget lang).

Men at den type ridning ifølge Ekstra Bladets egen sexolog Signe V. Bentzen ikke gør noget godt for nogen, er så en anden sag. Og manden kan også komme voldsomt skade, hvis han falder ud og hun sætter sig med hele sin vægt på hans penis uden at ramme rigtigt...

Herunder kan du se, hvilken version af cowgirl sexolog Signe anbefaler:

Yoga

Ligesom yoga på få år blevet ekstremt populært både herhjemme og i udlandet, er yogainspireret sex også en trend. Især denne stilling er populær, har Cox set i sin krystalkugle:

Manden sidder i lotusstilling/skrædderstilling med benene krydset, gerne på en pude og ad en væg, så han kan slappe helt af. Med ryggen til ham sætter kvinden sig ned og fører hans erigerede lem ind, mens hun støtter sig med hænderne på hans lår. Han kan således samtidig stimulere hendes klitoris.

Boblere: Tracey Cox forudser et par sextrends, der vil slå igennem om fem års tid. Udviklingen i sextech vil medføre mere interaktiv virtual reality kombineret med sexlegetøj, ligesom trekanter med sexrobotter vil blive udbredt.

En modsatrettet tendens går så på mere intimitet som missionæren, hvor kvinden ligger som et kors og manden i samme stilling ovenpå, så han dækker hende på både krop, arme og ben for maksimal kropskontakt.